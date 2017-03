Long An: Bắt một xà lan khai thác cát trái phép

Cảnh sát môi trường tạm giữ một máy hút cát, một xà lan cùng nhiều dụng cụ dùng khai thác cát.

Do nhu cầu san lấp mặt bằng rất lớn, nhiều chủ xà lan đã khai thác trộm cát ở dọc tuyến sông Vàm Cỏ Đông (từ xã Lộc Giang đến Hiệp Hòa, Đức Hòa). Bình quân lượng cát khai thác hàng trăm m3 mỗi ngày.

Sáng 1-8, tin từ Hạt kiểm lâm huyện Đông Giang (Quảng Nam) cho biết các lực lượng kiểm lâm huyện đã tập kích và phát hiện ba xe chở gỗ lậu với số lượng hơn 5 m3 khuya 27-7.

Kiểm tra ôtô tải do Nguyễn Kiên (trú TP Đà Nẵng) điều khiển, lực lượng kiểm lâm phát hiện 10 phách gỗ có khối lượng 1,608 m3; xe do Trương Thanh Nam (trú TP Đà Nẵng) điều khiển vận chuyển năm phách gỗ khối lượng 0,984 m3 và xe do tài xế tên Hưng (trú TP Đà Nẵng) điều khiển có 39 phách gỗ nhưng chúng kịp tẩu tán, chỉ còn lại ba phách gỗ trên xe.

Hiện hạt kiểm lâm đang tiếp tục xác minh nguồn gốc của hơn 5,162 m3 gỗ trái phép nói trên và các đối tượng bị bắt giữ trên ba ôtô tải. Hiện hai lái xe tên Kiên và Hưng đã bỏ trốn.