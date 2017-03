Long An: Bắt tạm giam kẻ hành hung con đẻ

Do nhiều lần hành hung con ruột của mình đến thương tích, hoảng loạn tâm thần nên Đạt đã bị Công an huyện Bến Lức, Long An bắt tạm giam.

Hôm qua (30-9), Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết, nơi này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đoàn Quang Đạt (SN 1973), ngụ ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Long An vì đã có hành vi hành hạ con đẻ. Được biết, vợ Đạt là con của một vị lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. Vợ chồng Đạt thường xảy bất đồng, phải nhờ đến gia đình can thiệp nhưng vẫn không chấm dứt. Đạt đã nhiều lần hành hung con ruột của mình đến thương tích, hoảng loạn tâm thần. CAO DƯƠNG - (Theo Tiền Phong)