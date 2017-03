Long An: Cháy dữ dội kho chứa của hai nhà máy nệm liền nhau

Theo lời kể của người có mặt tại hiện trường, sau một tiếng nổ dữ dội vang lên từ kho chứa hàng công ty TNHH Trung Hồng Đạt, ngọn lửa bùng lên, bao phủ khu vực chứa nệm mút rồi lan sang công ty Hùng Nghiệp nằm ngay kế bên. Cột khói từ đám cháy bốc cao đến hàng chục mét







Hiện trường vụ cháy



Một số hình ảnh vụ cháy:



Khói do nhựa cháy bốc lên hàng chục mét, đen kịt bầu trời









Các chiến sĩ PCCC dùng vòi rồng nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Khu vực lân cận đã được phong tỏa cả 4 hướng













Toàn bộ khu nhà kho và nguyên liệu bên trong đã bị thiêu rụi





Xuân Ngọc



Người dân quanh khu vực này hoảng loạn bỏ chạy và tri hô cứu hỏa. Bảo vệ kho cũng phát hiện và báo cháy. May mắn thay, tại thời điểm xảy ra cháy không có công nhân đang làm việc bên trong. Một số bảo vệ kho bị bỏng vì đám cháy.Ngay khi nhận tin báo, hàng chục xe cảnh sát và cứu hỏa với hơn 100 người đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dập tắt đám cháy.Theo thông tin ban đầu, cả hai công ty có diện tích rộng khoảng 5000m2. UBND Huyện Đức Hòa, chính quyền địa phương và lực lượng công an, dân phòng đã phong tỏa tất cả các hướng vào để đảm bảo an toàn.Đến 12h15, ngọn lửa vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt.Hiện tại, cả 2 nhà kho bị cháy rụi hoàn toàn. Tường bị rạn nứt nghiêm trọng, mái tôn đổ sập. Bên trong nhà kho có hàng tấn keo thành phẩm dùng để sản xuất nệm mút cũng đã bị cháy rụi.Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.* Đến 1h49, ngọn lửa đã được dập tắt nhưng khói vẫn bốc lên và sức nóng vẫn lan tỏa từ bên trong các kho. Lựa lượng PCCC vẫn tiếp tục xịt nước làm dịu sức nóng và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, ngăn phát sinh bùng cháy trở lại.