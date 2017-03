Long An: Cháy lớn ở Công ty Chung Shing

Anh Phạm Văn Mới - bảo vệ công ty cho biết ngọn lửa được phát hiện từ các kiện hàng chứa bông cotton để dọc hành lang của kho 1 và kho 2. Khoảng 15 phút sau, tám xe chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy Long An đã có mặt ngay tại hiện trường. Tiếp đó, có thêm bốn xe cứu hỏa của Tiền Giang và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Long An cũng đến ứng cứu. Tuy nhiên, do đám cháy cách xa sông rạch nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Ngọn lửa đã lan nhanh vào kho 1, kho 2 và tiêu hủy hoàn toàn số nguyên liệu bông, sợi thành phẩm đang chứa ở đây. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.