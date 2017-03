Long An: Đồng loạt phá năm điểm ghi đề

(PL)- Chiều 11-1, Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Châu Thành đồng loạt ập vào năm tụ điểm giao nhận phơi ghi đề tại xã Hòa Phú, bắt quả tang năm thầu đề đang kiểm tra tiền và cùi lai.

Qua khám xét, công an thu giữ tiền phơi và tiền mặt gần 30 triệu đồng, bốn ĐTDĐ, một xe gắn máy và hai máy vi tính. Năm thầu đề bị tạm giữ để tập trung làm rõ tội đánh bạc và mở rộng vụ án. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận là “tay em” cho một trùm đề ngoài huyện để hưởng tỷ lệ 6% hoa hồng. Theo cán bộ điều tra, tổ chức ghi đề này mỗi ngày có hàng trăm người tham gia với số tiền 30-50 triệu đồng/ngày, phần lớn là dân ở các xã giáp ranh Châu Thành. A.LONG