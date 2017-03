Long An: Hai phóng viên bị “giam” khi tác nghiệp

Tối 22-5, khoảng 50 công nhân Công ty Sản xuất giày da Đế Vương ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức đồng loạt bị choáng, ói mửa, đau bụng... Các công nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bến Lức.

Sáng 23-5, hai phóng viên Quốc Trung và Hữu Phước của Đài Phát thanh-Truyền hình Long An đã đến Bệnh viện Bến Lức để ghi hình. Khi hai phóng viên đến trụ sở công ty để tìm hiểu thêm tình hình đã bị lực lượng bảo vệ giữ lại văn phòng và yêu cầu giao nộp phương tiện tác nghiệp. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bến Lức và Công an tỉnh Long An đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc.