Long An: Hàng chục dự án sân golf bị hủy

Ông Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An: Việc kêu gọi, thu hút, làm các thủ tục cấp phép đầu tư thuộc trách nhiệm Trung tâm Xúc tiến-Tư vấn đầu tư tỉnh Long An. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ giúp UBND tỉnh làm thủ tục giao đất, thỏa thuận địa điểm triển khai dự án. Theo chủ trương của Tỉnh ủy, Long An chỉ tiếp nhận ba dự án đầu tư sân golf. Sở chỉ mới giúp UBND tỉnh chọn các dự án tiếp tục đầu tư sân golf là dự án ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa (do Công ty CSQ đầu tư, diện tích 200 ha), dự án ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (do Công ty Hyoil Investment đầu tư, 280 ha). Riêng hai dự án tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (của Công ty Việt Hàn và Công ty DM Lee đầu tư) hiện chưa biết bỏ cái nào, chọn cái nào.