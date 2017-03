Long An: Khởi tố người giả danh phóng viên Báo SGGP

(PL)- Cơ quan điều tra Công an thị xã Tân An (Long An) cho biết cơ quan này vừa quyết định khởi tố bị can đối với Cao Nguyễn Bình, người giả danh phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng để làm tiền doanh nghiệp (Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 10-1 đã đưa tin).

Vào ngày 8-1, Bình tự xưng là phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng đến ép giám đốc một doanh nghiệp tại thị xã Tân An phải ký hợp đồng quảng cáo trên 13 triệu đồng nên đã bị nạn nhân báo công an bắt quả tang. Ban đầu “phóng viên dỏm” khai tên là Nguyễn Công Bình nhưng công an đã xác định được Bình tên thật là Cao Nguyễn Bình, ngụ huyện Tân Phú (Đồng Nai), cộng tác viên của Báo Thông Tin - Quảng cáo ảnh thương mại. MT