Long An: Một người tắm, hai người bị khởi tố

(PL)- Chiều 3-4, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Đọt (ngụ ấp Đông Trung, xã Tân Chánh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyên nhân bắt đầu từ việc chị Lê Thị Thắm (ngụ cùng ấp với anh Đọt) đang tắm ở sau nhà và la lớn “Có người nhìn trộm!”. Nghe vợ kể lại, anh Võ Văn Minh (chồng chị Thắm) liền qua nhà Đọt hỏi lý do ông hàng xóm dám nhìn vợ anh tắm. Dù anh Đọt khăng khăng không có nhìn nhưng anh Minh cứ cự cãi, Đọt liền chụp cây đánh anh Minh gây thương tích (tỷ lệ 10%). Cơ quan điều tra Công an huyện Cần Đước cũng quyết định khởi tố Lê Thị Thắm về hành vi làm nhục người khác. Do nghi ngờ anh Đọt đã nhìn trộm mình tắm, chị Thắm dùng lời lẽ thiếu tế nhị và vu khống Đọt. Hành vi này làm anh Đọt bị nhiều người trêu ghẹo nơi đông người. A.LONG