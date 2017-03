Long An: Một trưởng phòng thuê xã hội đen “xử” giám đốc

(PL)- Hôm qua (9-12), Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đã bắt được các đối tượng tham gia hành hung và đập xe ông Tạ Kim Long, Giám đốc Công ty Giày Thịnh Vượng (vốn 100% Đài Loan, trụ sở tại huyện Đức Hòa, Long An).

Bảy đối tượng trực tiếp tham gia gồm: Lưu Văn Cứng, Lưu Hoài Danh, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Văn Cảm (đều ngụ tại huyện Đức Hòa) và Nguyễn Trường Tây (ngụ Tây Ninh). Trước đó, ông Long đang đi trên ôtô thì bị ba chiếc môtô truy đuổi. Những người này chặn đầu xe rồi dùng gậy, gạch, đá đập xe và tấn công ông Long. Nhờ được giải cứu kịp nên ông Long chỉ bị xây xát. Thiệt hại tài sản ước tính 13 triệu đồng. Nguyên nhân bước đầu được xác định là cô Huỳnh Thị Dung (trưởng phòng nhân sự của công ty, bị ông Long tạm đình chỉ chức vụ do không hoàn thành nhiệm vụ) đã thuê người hành hung. HD