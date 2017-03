Long An: Nổ xà lan, 5 người thiệt mạng

Chiếc xà lan bị nổ tải trọng 800 tấn, riêng thân xà lan là 110 tấn (36x10x2m). Chủ xà lan là bà Huỳnh Thị Thuần, ngụ ấp 4, xã Hướng Thọ Phú, thị xã Tân An. Năm nạn nhân là: Lê Văn Nhớ (26 tuổi, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức), Dương Ngọc Thông (39 tuổi, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), Phạm Đăng Khoa (31 tuổi, xã Khánh Hậu, thị xã Tân An), Trần Thanh Long (23 tuổi, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An), Trần Quang Sơn (chưa rõ năm sinh, địa chỉ).