Long An: Phá một sòng bạc quy mô lớn

Công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam công an viên xã Đức Lập Hạ là Võ Tấn Quốc cùng năm người khác về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, Công an tỉnh Long An bất ngờ đột nhập vào quán cà phê giải khát của Lại Văn Kiệt và bắt quả tang nhiều đối tượng trực tiếp chung tiền cá độ bóng đá. Khám xét hiện trường, công an tạm giữ một phơi ghi tiền với hơn 30 người tham gia cá độ gần 50 triệu đồng, ba điện thoại di động, sáu tờ báo bóng đá và 15 triệu đồng tiền mặt. Được biết, đường dây cá cược bóng đá này hình thành từ đầu năm 2008. Vào ngày cuối tuần có giải bóng đá châu Âu, các đối tượng trên tập hợp tại quán tên Kiệt, câu móc hàng trăm đối tượng ở các xã lân cận tham gia cá độ với mỗi trận 50-60 triệu đồng. Riêng Võ Tấn Quốc cũng cá độ nhiều lần, ăn thua gần 60 triệu đồng. H.TRANG