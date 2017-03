Long An: Phó giám đốc lừa đảo gần chục tỷ đồng

Nguyễn Quốc Sang (SN 1974), Phó giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Thảo (kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn) ở đường Hùng Vương, phường 3, TP.Tân An, Long An) đồng thời là chủ sạp thịt bò lớn nhất chợ Tân An được xem là người làm ăn thành đạt giai đoạn 2005-2008. Nhưng vị “đại gia” này còn muốn phất hơn nên đã quyết định đầu tư vào bất động sản.

Để có nguồn vốn thực hiện, Sang vay mượn gần chục tỷ đồng của nhiều người ở TP.Tân An, huyện Châu Thành... rồi chiếm đoạt. Giở chiêu tráo giấy biên nhận Tháng 9-2011 bà Đoàn Thị Bé (SN 1952, ngụ P.3, TP.Tân An) quen Nguyễn Quốc Sang trong một dịp tình cờ ngồi uống cà phê. Qua vài lần trao đổi, nghe Sang hỏi mượn 500 triệu đồng, tin lời “đại gia” trẻ tuổi, bà Bé cho vay và viết biên nhận đàng hoàng. Đúng hẹn, 10 ngày sau Sang trả lãi 11,5 triệu đồng. Bà Bé cho biết, mỗi lần bà lấy tiền lãi thì Sang đều đưa biên nhận mới và lấy lại biên nhận cũ. Thời gian sau, Sang cho nhân viên tên Đinh Thanh Sang (tự Thiết) đến nhà bà trả lãi. Mỗi lần như thế Thanh Sang cũng đưa biên nhận mới đồng thời lấy lại biên nhận cũ. Thế nhưng chỉ được vài lần, sau đó không thấy Sang trả lãi nên bà Bé tìm đến chợ phường 2 nơi Sang bán thịt bò hỏi thì anh ta khẳng định đã trả dứt nợ rồi. Nghe vậy, bà Bé về nhà lấy biên nhận ra xem mới biết mình đã bị lừa tráo biên nhận không phải chữ viết và chữ ký của Sang. Tương tự, Nguyễn Quốc Sang lừa chị Dương Thị Lang 1,38 tỷ đồng cũng bằng thủ đoạn trên. Đối tượng còn vay tiền của bà Nguyễn Thị Hoa với lãi suất thỏa thuận 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 6 %/tháng). Từ năm 2009-2011 bà Hoa đã cho Sang vay tổng cộng 7 lần trên 5 tỷ đồng. Mỗi lần đều có biên nhận, vào sổ theo dõi nợ. Sau nhiều lần trả lãi đầy đủ, ngày 11-10-2011, Quốc Sang chỉ đạo Thanh Sang đến nhà bà Hoa trả 50 triệu đồng, bà nhận tiền, ghi vào sổ nợ. Hai ngày sau, Thanh Sang tiếp tục đến nhà trả 30 triệu đồng. Lúc này bà Hoa đi vắng, con dâu là Đỗ Thị Vân nhận tiền và lấy sổ nợ cho Thanh Sang ký trả. 7 giờ 20 ngày hôm sau, trong lúc bà Hoa không có nhà, Thanh Sang lại đến trả 20 triệu đồng. Khi chị Vân đang gọi điện thoại cho bà Hoa thì Thanh Sang để tiền trên bàn rồi vội vã ra về mà không ký sổ nợ. Đến 8 giờ 30, bà Hoa về nhà, phát hiện quyển sổ ghi nhận nợ của Sang để trên kệ ở phòng khách đã biến mất. Hôm sau, bà đến Công ty Huỳnh Thảo hỏi mượn sổ ghi nhận nợ của Sang thì kế toán cho biết Sang đang giữ. Sau đó, bà Hoa nhiều lần điện thoại cho Sang và đến Công ty Huỳnh Thảo tìm, đề nghị mượn quyển sổ nợ lưu để đối chiếu nhưng Sang tìm cách né tránh và khóa cổng không cho vào. Đến chiều 24-10-2011, bà Hoa gặp được Quốc Sang và Thanh Sang tại công ty thì Quốc Sang bảo đã đưa tiền cho Thanh Sang trả nợ cho bà hết rồi. Nghi ngờ hai đối tượng lên kế hoạch lừa đảo nhằm chiếm đoạt số tiền đã mượn nên bà Hoa làm đơn tố cáo. Cơ quan điều tra vào cuộc Nguyễn Quốc Sang cho rằng đã trả hết nợ, nhưng qua xác minh lời khai của hai đối tượng, cả những người làm chứng là kế toán Công ty Huỳnh Thảo, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và kết quả giám định vật chứng thu được cơ quan điều tra xác định đây là hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Sang. Năm 2011, Nguyễn Quốc Sang có vay tiền của Đoàn Thị Bé, Dương Thị Lang, Nguyễn Thị Ngọc Lan (tên gọi khác là Dung), Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Lan (tức Duyên) để sử dụng cho việc kinh doanh. Theo kết luận điều tra, tháng 10-2011, Nguyễn Quốc Sang kêu Trần Thanh Quang viết một biên nhận mượn tiền giả, đưa cho Đinh Thanh Sang đi trả lãi và tráo cho chị Lang và bà Bé. Quốc Sang cũng chỉ đạo Thiết dùng xe máy chở mình đến nhà bà Hoa lấy cắp sổ nợ. Ngoài ra, Sang cũng khai báo gian dối về số tiền mượn và số lần mượn của chị Lan; y cũng chính là người đã cất giấu sổ nợ, sổ thu chi lưu tại Công ty Huỳnh Thảo có liên quan đến việc vay mượn tiền của các chị Lang, Lan và hai bà Bé, Hoa đồng thời kêu Thiết ký nhận khống việc trả tiền cho các nạn nhân. Hành vi của Nguyễn Quốc Sang đã thể hiện sự gian dối nhằm làm cho những người đã cho Sang mượn tiền không còn cơ sở đòi nợ, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng; trong đó, chị Lang là 1,38 tỷ đồng, bà Bé 500 triệu, chị Lan gần 2 tỷ và nhiều nhất là bà Hoa: 5,075 tỷ đồng. Ngoài ra, Sang cũng chủ mưu kêu Trần Tấn Phát dùng xe máy chở Thiết và y đến nhà hai chị Duyên, Mỹ để tìm cách tráo đổi sổ nợ nhằm chiếm đoạt 1,37 tỷ đồng đã vay của chị Lan và 300 triệu của chị Mỹ nhưng không thực hiện được. Hiện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chuyển cáo trạng sang tòa án tỉnh để đưa ra xét xử, dự kiến trong tháng 5-2013.

