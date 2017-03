(PL)- Ông Phùng Văn On - Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết kể từ 20 giờ đêm 27-2, cầu Tân An đã được sửa xong và thông xe.

So với kế hoạch đã sớm hơn ba ngày (dự kiến đến hết ngày 1-3 mới xong). Theo ông On, đơn vị thi công đã làm việc cả ngày lẫn đêm, các đơn vị thi công cũng đã phối hợp và hỗ trợ nhau rất nhiều để cầu hoàn thành sớm, giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường tránh như thời gian vừa qua. H.DANH