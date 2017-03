Long An: VKSND tỉnh kháng nghị vụ ly hôn 54 tỷ đồng

Rất nhiều ý kiến không đồng tình với phán quyết của TAND thị xã Tân An khi một người vợ sống chung 21 năm có đăng ký kết hôn, có hai mặt con lại bị đẩy ra đường tay trắng. Đã không được hưởng đồng nào từ khối tài sản 54 tỷ đồng, bà còn phải gánh món nợ gần hai tỷ đồng, gồm án phí và tiền trả nợ cho người chồng đại gia...

Mới đây, VKSND tỉnh Long An đã kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND thị xã Tân An, đề nghị TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm theo hướng hủy toàn bộ phần chia tài sản để giải quyết lại. Theo quyết định kháng nghị, tổng giá trị tài sản mà ông B. và bà K. tạo ra trong quá trình sống chung từ năm 1986 đến năm 2007 là 54 tỷ đồng nhưng bản án sơ thẩm chỉ xác định tài sản chung của họ là hơn ba tỷ đồng là chưa phù hợp.

VKSND tỉnh phân tích: Quá trình chuyển đổi Công ty TNHH PN thành Công ty TNHH một thành viên PN do ông B. đứng tên không thể hiện việc phân chia số vốn do các bên, trong đó có bà K. góp ban đầu. Mặt khác, án sơ thẩm mâu thuẫn khi xác định khách sạn PN là tài sản riêng của ông B. nhưng doanh thu khách sạn lại là tài sản chung của ông với bà K. Án sơ thẩm xác định các lô đất thổ cư có tổng diện tích gần 0,5 ha ở đường Nguyễn Cửu Vân (thị xã Tân An) là tài sản riêng của ông B. là chưa đủ căn cứ. Ngoài ra, án sơ thẩm dựa vào lời khai của người làm công, các đối tác kinh doanh của ông B. để xác định số tài sản trên là của ông này mà không xét tất cả yếu tố liên quan đến việc hình thành tài sản tranh chấp là chưa đủ căn cứ, vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình...