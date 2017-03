Long An: “Xe bè” tông người

Kinh hoàng “xe bè”

Bà con ở dọc tỉnh lộ 825 (Đức Hòa, Long An) gọi xe gắn máy chở thuốc lá lậu của dân cửu vạn là xe “bè” bởi các xe này thường kết thành “bè”, thành tốp đông người chứ không đi lẻ. Xe “bè” hoạt động ngày đêm, hễ có hàng về từ biên giới là họ tranh nhau vận chuyển vào nội địa. Bởi xe “bè” phóng nhanh, vượt ẩu nên nó trở thành nỗi ám ảnh người dân khi ra đường. Hễ nghe tiếng xe gầm rú từ xa là mọi người vội vàng chạy dạt vào hai bên đường, thậm chí có người sợ quá còn té ngã.

Trong tháng 8, tại Đức Hòa đã xảy ra hơn chục tai nạn do xe “bè” gây ra. Trong đó có ông Đ., Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ, trên đường đi làm cũng bị xe “bè” tông thẳng vào người, chết. Vụ việc chưa kịp lắng xuống thì tiếp đó em NCL (học sinh lớp 12 Trường THPT An Ninh) phải nhập viện vì xe “bè” va quẹt giữa lúc ngày khai giảng đang đến gần.

Xe “bè” hoạt động nhộn nhịp nhất từ 22 giờ đến rạng sáng. Buổi tối đường vắng, có khi một “bè” lên đến cả chục xe. Phía trước mỗi “bè” lúc nào cũng có một hoặc hai xe làm nhiệm vụ dẫn đường và cảnh giới. Nếu thấy bóng công an, lực lượng kiểm tra thì các “ăng-ten” này lập tức móc điện thoại di động “alô” để đoàn xe chở thuốc lá lậu “núp lùm” hoặc rẽ sang đường khác.

Tương tự, nạn xe “bè” cũng diễn ra ở tỉnh lộ 10. Mặc dù lực lượng chống buôn lậu thường xuyên mật phục, đón lõng đoạn từ điểm giáp ranh Cầu Xáng (Đức Hòa) đến xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhưng dòng xe “bè” chở thuốc lá lậu vẫn hoạt động âm ỉ. Điều đáng nói là xe “bè” thường xuất kích vào giờ cao điểm buổi trưa, giữa lúc học sinh tan trường và có đông người tham gia lưu thông. Lý do tay lái xe “bè” chọn thời điểm này là “đông người, lực lượng chống buôn lậu không dám truy đuổi, sợ gây tai nạn cho người đi đường”.

Chạy “xe bè” phải có máu liều!

Anh T., một cửu vạn đã giải nghệ, cho biết: Làm việc này phải có máu liều. Mỗi chuyến chở hàng trót lọt được 15.000 đồng, một tay lái chuyên nghiệp có thể đi được 15 chuyến/ngày. Tính ra người chở thuốc lá lậu kiếm tiền “ngon” hơn chạy xe ôm. Chưa kể xăng, xe đã có đầu nậu lo sẵn. Đó là những chiếc xe gắn máy Trung Quốc hoặc xe Citi của Hàn Quốc đã được “đôn dên, xoáy nòng”, tháo bớt phụ tùng cho gọn nhẹ và dùng biển số giả hoặc không gắn biển số.

Đường đi của thuốc lá lậu (chủ yếu là Jet và Hero) bắt nguồn từ phía Soài Riêng (Campuchia) tuồn qua biên giới, xuôi dòng sông Vàm Cỏ rồi “chảy” về bến Cây Xoài (xã Lộc Giang, Đức Hòa). Tiếp đó, thuốc lá được tập kết đến thị trấn Hậu Nghĩa bằng đường bộ. Tại đây, các đầu nậu phân hàng ra, giao xe “bè” vận chuyển về TP.HCM theo từng đợt.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn thuốc lá từ biên giới Tây Ninh và các tỉnh miền Tây đổ dồn vào các tủ thuốc lá lớn, nhỏ tại chợ thuốc lá Học Lạc (quận 5), chợ Trần Quốc Toản (quận 3), chợ Tôn Thất Đạm (quận 1)... Ngoài hai nhãn hiệu quen thuộc là Jet và Hero còn có gần chục nhãn hiệu thuốc lậu mới toanh: Texas 5, Centori, Long Beach, Gates, Marble...

Nỗi ám ảnh của doanh nghiệp và người dân

Mới đây, Long An đã tổ chức tiêu hủy hơn 150.000 gói thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc ngay tại xã An Ninh Đông (Đức Hòa). Tuy nhiên, số lượng này vẫn còn rất nhỏ so với hoạt động buôn lậu đang diễn ra nơi đây. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe gắn máy chở thuốc lá ngoại nhập lậu lao vun vút trên tỉnh lộ 825. Theo tìm hiểu của chúng tôi, một xe gắn máy chở ít nhất ba bành (mỗi bành chứa 600 bao thuốc lá). Như vậy, hàng ngày có khoảng 200.000 bao thuốc lá lậu đã chui lọt qua đường này.

Trong tháng 8, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã bắt bốn vụ vận chuyển thuốc lá số lượng lớn trên tỉnh lộ 10. Mới đây, Công an huyện Bình Chánh lại phát hiện một cơ sở ở ấp 4, xã Bình Hưng tàng trữ hơn 1.200 gói thuốc lá Jet thành phẩm. Truy xét tiếp, cơ quan điều tra lần ra đầu nậu Phan Văn Hiệp (33 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) cùng tám đối tượng khác.

Theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, ước tính hàng năm có trên 500 triệu bao thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam (chiếm 10%-15% thị trường). Tuy nhiên, trong năm 2006, cơ quan chống buôn lậu chỉ kiểm tra, bắt giữ hơn 1.700 vụ với khoảng 4,5 triệu bao. Sáu tháng đầu năm 2007, lực lượng này đã kiểm tra, bắt giữ 1.050 vụ, thu giữ 1,6 triệu bao. Số lượng này nếu được sản xuất trong nước sẽ làm lợi cho ngân sách nhà nước khoảng 2.000 tỷ đồng.

Tình hình buôn lậu thuốc lá đang rất căng thẳng nhưng đáng lo hơn là nạn xe “bè” đang hàng ngày hàng giờ ám ảnh tính mạng của người dân đi đường.