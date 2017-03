Lọt gầm xe container vì… qua đường ẩu

Vụ tai nạn xảy ra lúc 12 giờ trưa nay 24-5 trên Xa lộ Hà Nội (đoạn trước đội PCCC quận 9, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM).



Theo nhiều nhân chứng, xe máy 86K2-5380 do ông Nguyễn Phú Vinh (SN 1969, ngụ Bình Thuận) chạy từ ngã tư Thủ Đức hướng về cầu Sài Gòn. Khi đến địa điểm trên, ông Vinh cho xe băng ngang dải phân cách bằng trụ dẻo giữa xa lộ để quay lại hướng ngã tư Thủ Đức.





Chiếc xe máy lọt vào gầm xe container tại hiện trường

Lúc này, xe container 61P-1715 kéo theo rơ-moóc 52R-0861 do anh Ngô Văn Bảng điều khiển từ hướng ngã tư Bình Thái lên, thấy xe máy băng ẩu nên thắng gấp nhưng vẫn tông vào xe máy.



Tại hiện trường, chiếc xe máy bị bánh trước xe container cán nát và nằm gọn dưới gầm xe. May mắn là ông Vinh té ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ. Hiện vụ tai nạn đang được CSGT Công an quận 9 thụ lý giải quyết.