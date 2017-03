Lột mặt nạ quý bà chuyên giả danh công an để lừa đảo, chạy án

Mới đây cơ quan CSĐT công an TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Vi Thị Năng (SN 1968, trú thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện công an TP.Quảng Ngãi đang mở rộng điều tra về nhiều vụ khác do “quý bà” Vi Thị Năng thực hiện.

Chân tướng “quý bà” siêu lừa tinh vi

Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Quảng Ngãi đã làm rõ được một số vụ lừa đảo tinh vi của Vi Thị Năng. Tại cơ quan công an nữ quái này cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ mới nhất đây là sáng 14-9, Vi Thị Năng tìm đến nhà của ông Nguyễn Tấn Kiệt (SN 1962, trú huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Do tìm hiểu biết trước ông Kiệt có con trai là Nguyễn Thành Luân dính vòng lao lý, đang thụ án tù tại Trại giam Kim Sơn, đóng ở địa bàn tỉnh Bình Định. Khi tiếp xúc với ông Kiệt và gia đình, Năng tự xưng tên mình là Xuyến là cán bộ trại giam Kim Sơn và là vợ của ông Kỳ - giám thị trại giam này. Thấy người đàn bà ăn mặc chỉnh tề, ăn nói lưu loát nên gia đình ông Kiệt tưởng là thật.

Lúc này Năng thông báo cho ông Kiệt rằng, con trai ông, tức Luân bị bệnh nặng trong quá trình thụ án, được di chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để điều trị. Sau vài lời nói tỏ ra là người có tình, có nghĩa, Năng đề cập thẳng vấn đề với ông Kiệt, muốn thăm con hay cho con “thoát án” thì chi tiền để bà lo cho các y bác sĩ phía bệnh viện cũng như các công an Trại giam Kim Sơn đang làm nhiệm vụ canh phòng, chăm sóc tại phòng bệnh của Luân. Để tạo lòng tin từ gia đình ông Kiệt, đang nói chuyện nữ cán bộ công an lấy ĐTDĐ ra gọi điện thoại “đồng nghiệp” ở Trại giam Kim Sơn và cả lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi trò chuyện ngọt xớt. Bản thân ông Kiệt ít hiểu biết pháp luật, còn vợ ông đang lo lắng cho sức khỏe của con trai nên ông chỉ biết làm theo lời của nữ cán bộ trại giam. Nhà không sẵn có tiền, ông Kiệt chạy sang hàng xóm vay mượn được 5 triệu đồng, chia ra bỏ vào 2 bì thư để làm theo lời hướng dẫn của Năng. Sau đó ông Kiệt lấy xe gắn máy của mình chở Năng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để xin được vào gặp con.

Vừa đến bệnh viện, Năng yêu cầu ông Kiệt đưa 2 phong bì để Năng vào trong làm việc với các y bác sĩ và cán bộ công an có mặt ở phòng bệnh của Luân, bắt ông Kiệt ở ngoài chờ vì sự xuất hiện của ông lúc này là không tiện. Đã đưa tiền nhưng tâm lý nao núng, muốn thấy mặt con nên ông Kiệt âm thầm theo sau lưng Năng. Khi vừa đến tầng 2 của bệnh viện bỗng dưng Năng bỏ chạy. Thấy có vẻ bất thường ông Kiệt đuổi theo, bắt giữ được nữ cán bộ công an. Lúc này Năng bỗng dưng trả lại 2 phong bì cho ông Kiệt rồi tiếp tục chạy, tuy nhiên ông Kiệt cương quyết giữ lại. Thấy ồn ào xảy ra trong bệnh viện, các bảo vệ can thiệp, báo công an địa phương và 2 người gồm ông Kiệt và Năng đều bị mời về trụ sở Công an phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi để làm rõ.

Ban đầu tại cơ quan công an, Năng vẫn nói rằng là cán bộ công an trại giam, muốn giúp gia đình ông Kiệt. Tuy nhiên sau một hồi quanh co, biết rằng sớm muộn gì thì cũng bị bóc trần nên Năng thành khẩn thừa nhận đã giả danh cán bộ công an để lừa đảo gia đình ông Kiệt. Công an phường Nghĩa Lộ xác minh nhanh làm rõ, Vi Thị Năng là 1 kẻ nhiều thành tích về lừa đảo. Nghi vấn Năng còn thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo khác với chiêu thức tương tự ở địa bàn Quảng Ngãi nên đối tượng này được bàn giao cho Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Quảng Ngãi để tiếp tục đấu tranh.

Xem thời sự nắm thông tin hình sự để đi lừa

Bước đầu khi xác minh lý lịch, cơ quan công an xác định Vi Thị Năng, từng có tiền án 9 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mãn hạn tù, Năng càng tinh vi, lọc lỏi hơn trong nghề lừa đảo. Tại cơ quan công an, biết không thể chối tội nên Năng đã khai báo cách thức lừa đảo tinh vi của mình. Theo Năng, hàng ngày Năng chịu khó đọc báo, xem các chương trình ti vi về an ninh trật tự để nắm bắt được các vụ án, tên tuổi những người bị bắt tạm giam hoặc đang thụ án tù để tìm đến gia đình họ tung chiêu giả cán bộ công an lừa đảo. Lần mới đây khi lừa đảo ông Kiệt, Năng cũng nắm bắt thông tin bằng cách thức trên rồi đón xe buýt đến tận nhà ông này để thực hiện hành vi phạm tội.

Đáng nói là cách đây không lâu Năng đã từng giả công an để lừa đảo nhưng lần ấy hành vi của nữ quái này cũng bị ngăn chặn. Theo hồ sơ của công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn giữa tháng 9-2012 tại địa bàn xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà xảy ra vụ án vì mâu thuẫn trên đường, ông Nguyễn Chí Cường (SN 1968) cùng 3 người con (2 con đẻ và 1 con rể) và 2 người khác đã tấn công sát hại 1 người rồi vứt xác trên đường Quốc lộ ở địa phương. Sau 3 ngày điều tra truy xét hung thủ gây án, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tóm được tất cả 6 đối tượng gây án. Đọc báo nắm bắt được chi tiết vụ án nên đối tượng Năng nhắm vào bà vợ quê mùa của ông Cường để lừa đảo. Giữa tháng 10-2012, Vi Thị Năng ăn diện chỉnh tề tìm đến nhà ông Cương. Khi gặp bà Võ Thị Hà (SN 1969, là vợ ông Cường), Năng xưng là cán bộ cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quãng Ngãi đang trực tiếp thụ lý điều tra vụ án có liên quan đến ông Cường và 3 người con.

Tưởng là cảnh sát thật nên bà Hà trình bày đầy đủ những thông tin. Năng lấy lời khai của bà Hà như thật. Bà Hà trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang chạy vạy để đền bù cho gia đình nạn nhân được 15 triệu đồng chi phí ma chay, an táng. Sau một hồi lấy lời khai của bà Hà, nữ quái Năng đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu bà Hà đền bù thêm cho gia đình nạn nhân 35 triệu đồng nữa thì tội trạng của 4 cha con ông Cường mới được xem xét giảm nhẹ phần nào. Còn muốn “chạy án” thì chi thêm… 5 triệu để trà nước cho các… sếp. Năng nói như thật, nếu gia đình lo được chừng ấy tiền thì sẽ cho 3 người con ra trước, còn ông Cường sẽ bị tạm giam trong một thời gian ngắn nữa rồi cũng hội ngộ gia đình. Bà Hà nghe nói như thế thì mừng như bắt được vàng nên làm cơm trưa mời cho bằng được nữ cán bộ cảnh sát hình sự ở lại ăn cơm, để bà tranh thủ chạy vạy vay mượn khoản tiền rồi buổi chiều sẽ theo cán bộ xuống công an tỉnh. Lúc này bà Hà đã gom góp được 5 chỉ vàng.

Tuy nhiên khi Năng đang nghỉ ngơi ở nhà bà Hà thì bất ngờ lực lượng công an địa phương tìm đến. Với vẻ lọc lừa chuyên nghiệp, Năng rất bình tĩnh hạnh họe lại tổ công tác của công an xã. Nhưng nghe bà Hà tiết lộ, những cán bộ công an xã nghi ngờ Năng là cảnh sát rởm nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh Năng thú nhận, đang giả công an đi lừa đảo. Theo dự tính của Năng, chiều hôm ấy sẽ cùng bà Hà lên trụ sở công an tỉnh. Khi đến gần, Năng sẽ yêu cầu bà Hà chờ ở địa điểm cach đó vài trăm mét, yêu cầu bà Hà giao tiền vàng vì bà Hà lộ diện thì không tiện. Lợi dụng lúc đó Năng sẽ biến mất. Tuy nhiên ý định đó không thành công, khi lực lượng công an xã nắm bắt được thông tin từ quần chúng nhân dân vào cuộc, ngăn chặn kịp thời.

Ngoài 2 vụ đã được làm rõ như nói trên, cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi tình nghi Vi Thị Năng đã thực hiện nhiều vụ giả công an để lừa đảo các gia đình có người đang bị tạm giam hoặc đang thụ án nên đang trong giai đoạn tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan công an đề nghị những ai từng là nạn nhân của Vi Thị Năng đến công an trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý đối tượng.

Theo Minh Đức (ANTĐ)