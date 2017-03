Lột quần người khác giữa chợ, bồi thường 400 ngàn đồng

Lúc 10 giờ ngày 21-2, cô Nguyễn T.K.H (18 tuổi, ở xã Khánh Tiến) đến cửa hàng quần áo may sẵn của bà Trần Kim Ngân (nhà lồng chợ thị trấn U Minh) mua quần áo. Bà Ngân phát hiện mất tờ giấy bạc 200.000 đồng và nghi rằng H. lấy. Bà Ngân xét người H., lột hết quần áo trên người của H. nhưng vẫn không thấy. Dù có vải che nhưng bà Ngân để cho hàng chục người dân thấy thân thể cô gái.

Công an khu vực đến lập biên bản. Bà Ngân xin lỗi và bồi thường 400 ngàn đồng. Cô H. không khiếu nại thêm nữa. Tuy nhiên, Công an thị trấn U Minh xét thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật nên chuyển hồ sơ về Công an huyện U Minh xử lý.