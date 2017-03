Lót tay 15 tỷ để 265 container gỗ lậu đi... xuyên Việt

Theo đó, vào cuối năm 2007, Cơ quan CSĐT Bộ công an phối hợp với Công an TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng phát hiện và bắt quả tang 8 container gỗ trắc, giáng hương, cẩm lai thuộc nhóm quý hiếm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại được vận chuyển qua các địa bàn trên mà không có giấy tờ hợp pháp.



Xác định đây là đường dây buôn lậu có quy mô lớn, ngoài 8 contaner gỗ bị bắt quả tang, cơ quan Công an đã làm rõ đường dây này còn vận chuyển trót lọt tới 257 container gỗ khác. Trong vụ án này đã có trên 10 đối tượng khác bị khởi tố, truy tố về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác vào bảo vệ rừng”.



Để thực hiện trót lọt những phi vụ vận chuyển lớn này các đối tượng đã phải “chạy” hàng chục ngàn USD cho những người có trách nhiệm để đường dây buôn lậu gỗ này hoạt động trong thời gian dài. Khai nhận tại cơ quan Công an, Dương Văn Mai - kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu gỗ nói trên, cho biết đã từng chi trên 15 tỷ đồng và 30.000 USD để được bảo kê.



Vào tháng 8/2007, Mai bị cơ quan chức năng bắt giữ 1 container gỗ trắc tại TP. HCM và tạm giữ 2 container khác tại cảng Hải Phòng. Để có thể đưa hàng ra ngoài, Mai đã phải lo lót 3,2 tỷ đồng để số gỗ tại TP. HCM được giải quyết theo hướng là hàng vô chủ. Đồng thời Mai đã chi 5 tỷ đồng để vận chuyển trót lọt 92 container gỗ khác, trong đó có lần bị công an TP. HCM phát hiện nhưng sau đó không xử lý…



Vào tháng 1/2010 cơ quan CSĐT, Bộ công an đã khởi tố vụ án về tội môi giới hối lộ và đưa hối lộ, khởi tố 3 bị can nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa thể kết thúc.



Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.





Theo Quang Tùng (VTC News)