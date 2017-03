Lũ bất thường ở Trung bộ đã kết thúc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định sẽ tiếp tục có mưa, mưa rào trong hôm nay và ngày mai. Tuy nhiên, lượng mưa này không đủ để tiếp tục gây lũ trên các triền sông ở miền Trung.

Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương Vũ Văn Tú cho biết đợt lũ bất thường ở miền Trung những ngày qua đã làm tám người chết và mất tích. Gần 90 ngàn ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hơn 10 ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Khoảng 170 ngàn m3 kênh mương và đường giao thông bị sạt lở, năm tàu đánh cá bị cuốn trôi.

Cũng trong ngày hôm qua, nước ở ngầm Sông Trường (Bắc Trà My) dâng đột ngột, cắt đứt tuyến giao thông lên huyện Nam Trà My. Lực lượng chức năng đã chốt chặn tại ngầm sông này nhằm tránh thiệt hại về tính mạng và tài sản. Sáng 3-1, ông Lê Trọng Tên (trú tại xã Trà Đông, Bắc Trà My) đã chết do lũ cuốn trong lúc ông băng qua sông Trạm. Đến trưa cùng ngày, xác ông Tên đã được tìm thấy.

Hai tàu cá đã bị chìm tại vùng cách bờ biển Hội An vào sáng 3-1. Lực lượng cứu hộ Hải đội 2 biên phòng Quảng Nam cùng các tàu lớn của ngư dân đã cứu sống sáu người trên hai tàu này, hai tàu cá bị chìm do sóng to gió lớn. Được biết, mặc dù đã được đồn biên phòng 260 Cửa Đại thông báo cấm tàu cá ra khơi nhưng có nhiều tàu vẫn rời khu vực tránh gió ở cù lao Chàm nên gặp nạn.