Lũ các sông miền Trung vẫn ở báo động hai

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định, lũ đã xuống nhưng đến sáng nay (28-10) vẫn còn trên báo động hai ở nhiều nơi. Đặc biệt là các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Phú Yên.

Ngoài ra, vùng nhiễu động nhiệt đới ở khu vực nam biển Đông vẫn đang hoạt động, có thể tiếp tục gây mưa cho các tỉnh Nam bộ và Nam Trung bộ.

. Tại Phú Yên, mưa lớn trong hai ngày qua đã khiến nhiều địa phương ở vùng lũ bị chia cắt, nhiều vùng bị cô lập hoàn toàn. Cầu La Hai trên tuyến giao thông quan trọng của huyện Đồng Xuân bị ngập, giao thông giữa huyện miền núi này với các vùng đồng bằng đã bị cắt đứt. Nhiều xã thuộc huyện Đồng Xuân cũng đã chia cắt như Phú Mỡ, Xuân Sơn Bắc, Xuân Quang 1... Đường ĐT 645 bị ngập khiến huyện miền núi Sông Hinh bị cô lập với đồng bằng. Đến chiều hôm qua đã có tám xã phía bắc huyện Tuy An bị lũ chia cắt, không thể lưu thông bằng đường bộ. Nhiều nơi nước dâng cao 1,5-2 m. Lũ đã làm sạt lở kè Bình Thạnh tại xã An Ninh Tây (Tuy An), có nguy cơ triều cường xâm thực sâu vào đất liền. Nước sông Trong dâng cao cũng đã gây ngập cầu Bến Củi, khiến toàn xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa) bị cô lập hoàn toàn. Một số đường phố tại TP Tuy Hòa bị ngập.

Tại huyện Đông Hòa, nhiều khu vực ven sông Bàn Thạch đã bị sạt lở nặng hơn một cây số, ngày càng ăn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến hàng trăm ngôi nhà. Chính quyền địa phương đã di dời hơn 100 hộ dân tại tại xã Hòa Xuân Đông (Đông Hòa) đến các khu vực. Trong khi đó, huyện Sông Cầu đã triển khai phương án di dời hàng trăm hộ dân sống ở các vùng có nguy cơ sạt lở. Mực nước tại nhiều hồ chứa ở huyện Sơn Hòa có nguy cơ vượt tràn, đổ xuống các vùng thấp. Mực nước tại hồ thủy điện Sông Hinh - hồ chứa nước lớn nhất ở Phú Yên đạt tới cao trình so với mực nước thiết kế nên hồ này đã phải xả lũ khiến nước lũ ở các khu vực hạ lưu càng lên nhanh. Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, hiện đã có hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng nặng, hàng trăm ha hồ nuôi tôm bị lũ cuốn trôi, mất trắng.

. Hôm qua, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Bình Định đã giảm đáng kể nhưng mực nước các sông rút chậm và dao động ở mức báo động một. Riêng sông Côn, do hồ Định Bình xả lũ với lưu lượng 400 m3/s để bảo vệ công trình nên mực nước vẫn còn dao động ở mức báo động hai.

Trong ngày đã có thêm một người bị điện giật chết khi đang lội nước, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt mưa lũ này lên ba người. Đợt mưa lũ này cũng đã làm ngập hơn 500 ha lúa vụ ba, làm sạt lở hơn 1.000 m kênh mương, 10 m taluy đèo Bình Sơn ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân.