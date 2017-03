Lừa 140 tỉ bằng cách lấy tiền người sau trả người trước

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai khám phá đường dây huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lừa đảo lên đến hơn 140 tỉ đồng.



Phương (bên trái) bị bắt cùng đồng phạm.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi) nghĩ ra phương thức huy động vốn theo cách thức cá nhân muốn tham gia phải đóng 10.160.000 đồng, trong đó phí tham gia hệ thống 2.160.000 đồng và 8 triệu đồng tiền đầu tư ban đầu. Theo mô hình website này giới thiệu thì sau khi người người tham gia đóng tiền sẽ nhận được lợi nhuận đầu tư khoảng 130%/tháng.

Để thực hiện, Phương cùng Phạm Thanh Toàn (45 tuổi), cùng ngụ Đồng Nai và Hồ Đình Phú (24 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng nhau góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phương Thái An; thuê người lập trang Hero8.org để huy động vốn theo mô hình vừa nghĩ ra.



Công an phát hiện nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến vụ án tại nơi ở của các nghi phạm.

Nhiều người dân hám lợi, kém hiểu biết đã nộp tiền kích hoạt khoảng 14.637 mã ID.



Tuy nhiên, nhóm cầm đầu không dùng vốn đầu tư sinh lợi mà dùng tiền người nộp sau trả cho người nộp trước và dùng tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện tại, một số tài khoản, cá nhân liên quan đang được công an làm rõ. Theo đó, tổng số tiền đường dây này lừa đảo là 140 tỉ đồng.

Tối 7-10, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp, ập vào khám xét nơi ở của ba nghi can để thu thập chứng cứ tài liệu liên quan. Cơ quan điều tra yêu cầu ai là nạn nhân của ba nghi can trên đến trình báo để phục vụ công tác điều tra.