Lừa 39 người XKLĐ chiếm đoạt 7 tỉ đồng

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã bắt tạm giam Chu Ngọc Lâm (32 tuổi, trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết Lâm là một mắt xích trong đường dây lừa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) vừa bị công an khám phá.