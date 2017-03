Lừa bán 3 phụ nữ cho chị gái ở Trung Quốc

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Hoàn có chị ruột là Vi Thị Mợ (31 tuổi) lấy chồng sinh sống làm ăn ở Trung Quốc từ năm 2010 cho đến nay. Khoảng tháng 6-2013, Mợ từ Trung Quốc gọi điện thoại về cho Hoàn đặt vấn đề nhờ Hoàn đi tìm phụ nữ, thiếu nữ đưa sang Trung Quốc để bán.

Hoàn và Mợ thỏa thuận với nhau, nếu Hoàn tìm được một người đưa sang Trung Quốc bán cho Mợ thì Mợ phải trả cho Hoàn số tiền 5 triệu đồng tiền công “đi lừa” và trả cho gia đình có người bị lừa 40 triệu đồng.

Hoàn đi làm quen với Lô Thị Mơ và thông qua Mơ để tìm lừa phụ nữ bán sang Trung Quốc.



Bị cáo Vi Thị Hoàn và Lô Thị Mơ đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án. Ảnh: ĐẮC LAM

Mơ đi rủ chị Lô Thị Ngọc (35 tuổi), chị Lô Thị Thu (33 tuổi) và Hạ Thị Thuỷ (29 tuổi, cùng trú ở bản Khe Nà, xã Châu Khê, huyện Con Cuông) đi làm công nhân ở Trung Quốc thực chất là để bán cho Hoàn nhằm mục đích kiếm tiền. Hoàn sẽ bán phụ nữ cho Mợ để Mợ bán cho đàn ông Trung Quốc hoặc bán vào “nhà chứa”.

Mợ từ Trung Quốc chuyển 60 triệu đồng về cho Hoàn qua hiệu vàng bạc Kim Thành Huy (TP Vinh, Nghệ An). Ngày 3-7-2013, Hoàn đưa chị Ngọc, chị Thu, chị Thủy xuống TP Vinh rồi Hoàn đến hiệu vàng bạc Kim Thành Huy lấy 60 triệu đồng đưa cho chị Ngọc, chị Thu, chị Thủy mỗi người 20 triệu đồng. Số tiền còn lại, Hoàn nói lúc nào sang đến Trung Quốc sẽ trả tiếp.

Sáng 4-7-2013, khi Hoàn đưa chị Ngọc, chị Thu, chị Thủy đến một bến đò khu vực Hồng Hà (thuộc địa phận phường Linh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh) để vượt biên đưa sang Trung Quốc thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp bắt giữ Hoàn và giải cứu được chị Ngọc, chị Thu, chị Thủy.

Đến ngày 11-9-2013, Mơ đến công an đầu thú và khai báo về hành vi đồng phạm với Hoàn. Về Mợ do đang sinh sống ở nước ngoài, cơ quan công an chưa bắt được nên đang tiếp tục điều tra, xác minh khởi tố sau.

Về dân sự, chị Ngọc, chị Thu, chị Thủy có đơn yêu cầu Hoàn và Mơ đền bù các khoản cho mỗi người hơn 13 triệu đồng. Tuy nhiên tại phiên tòa phía bị hại và bị cáo đã thỏa thuận đền bù 1,1 triệu đồng/người bị hại.

Tòa cũng tuyên tịch thu số tiền 60 triệu đồng Mợ chuyển cho Hoàn để xung công quỹ.

