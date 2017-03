Lừa bán thiên thạch 2 tỉ đồng

Trước đó, bà Nguyễn Ngọc Lan (39 tuổi, ngụ Hà Nội) đến Công an Q.12 trình báo khoảng tháng 9-2011 bà bị Võ Quang Trực cùng đồng bọn “đóng kịch” lừa mua bán thiên thạch giả, chiếm đoạt của bà 2 tỉ đồng.Theo hồ sơ vụ việc, Trực và đồng bọn đến nhà trọ của bà Lan tại P.Hiệp Thành (Q.12) để rêu rao chuyện mua thiên thạch với giá 4 tỉ đồng.



Sau đó, đồng bọn khác của Trực giả người bán thiên thạch với giá 2 tỉ đồng đến gặp bà Lan thương lượng. Bà Lan điện thoại báo cho Trực và hẹn cùng đi xem thiên thạch, nếu là thiên thạch thật bà Lan sẽ mua để bán lại kiếm lời.



Khi người rao bán đưa một viên đá trong két sắt đến “chào hàng”, Trực nói đó là thiên thạch thật nên bà Lan đã đưa 2 tỉ đồng cho người bán, sau đó cả bọn âm thầm bỏ trốn.Nhận tin báo Trực đang tạm trú ở huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang), ngày 23-12 Công an Q.12 phối hợp với Công an huyện Châu Thành tiến hành bắt giữ Võ Quang Trực.



Tại cơ quan điều tra, Trực khai nhận sau khi lừa đảo bà Lan 2 tỉ đồng, Trực được chia 400 triệu đồng và đã tiêu xài hết.



Theo S.BÌNH - G.MINH (TTO)