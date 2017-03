Lừa bán xe máy giá rẻ qua mạng

Một trong những nạn nhân của nhóm lừa đảo là anh Nguyễn Đăng Thành Công, 20 tuổi, ở xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Một lần, trong lúc "ngao du" trên mạng internet, anh Công đã "chát" với một người có tên "Cường". Thấy bạn "chát" chào giá bán chiếc xe máy Air Blade không giấy tờ hải quan chỉ với 18 triệu đồng, anh Công vỗ đùi, quyết không bỏ qua "cơ hội" và nhận lời ngay.

Đúng hẹn, hồi 14h ngày 11/7, anh Công rủ bạn là Nguyễn Văn Ninh cùng đến ngã ba Đông Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, để mua xe. Tại địa điểm trên, họ gặp ba thanh niên và được đưa vào tiếp tại một quán karaoke gần đó.

Theo yêu cầu của đối tác, anh Công đã giao cho ông bạn "chát" trong tên "Cường" của mình đủ 18 triệu đồng. Sau đó được "Cường" giới thiệu với một đối tượng khác mang tên "Phong" dẫn đến khu vực chợ Quán Toan (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) lấy xe. Tại đây, "Phong" lệnh cho hai anh ngồi ở quán nước, chờ y vào ngõ dắt xe ra. Hết 15 phút, nửa giờ, rồi 1 giờ, hai người khách thật thà uống hết cả chục chén nước trà mà vẫn không thấy tăm hơi "Phong" đâu. Biết chắc là đã bị lừa, cả hai đành ngậm ngùi đến Công an huyện Thuỷ Nguyên trình báo.

Chung số phận với anh Công là chị Phạm Thị Hoa, 42 tuổi, ở phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Chị Hoa được bạn là anh Trương Văn Ba, 27 tuổi, chỉ cho một thông tin trên mạng và rất hào hứng cất công xuống Hải Phòng để mua chiếc xe SH loại "xịn" với giá 40 triệu đồng. Tại một quán cà phê đầu cầu Giá, huyện Thuỷ Nguyên, sau khi gặp nhóm đối tượng do một người xưng tên là "Cường" cầm đầu, chị Hoa vui vẻ giao đủ 40 triệu đồng cho các đối tượng rồi nhờ anh Ba đi theo một người trong số đó cũng mang tên "Phong" đến khu vực phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng để nhận xe. Song, màn kịch sau đó diễn ra giống hệt như trên, nhóm lừa đảo chỉ cho chị Hoa và anh Ba được nhìn một chiếc xe SH "vịt giời" của ai đó dựng trên vỉa hè, rồi chiếm không cả 40 triệu đồng biến mất.



Các đối tượng trong vụ án.

Mặc dù khi trình báo người bị hại không thể có được tên tuổi thật của các đối tượng trong nhóm lừa đảo, song với tinh thần tích cực, khẩn trương, các điều tra viên Đội CSĐT tội phạm hình sự - Công an huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng đã rà soát kĩ địa bàn, đồng thời sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó đã ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, nhanh chóng dựng lên được cả nhóm 5 đối tượng lừa đảo qua mạng internet, chiếm đoạt tài sản gồm: Phạm Văn Hưng, 30 tuổi. Nguyễn Quang Tuấn, 22 tuổi; Phạm Văn Hải, 22 tuổi; Bùi Văn Trà; Nguyễn Hữu Tuấn, 23 tuổi, đều ở xã Phục Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng do tên Phạm Văn Hưng cầm đầu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Hưng. Các đối tượng còn lại là Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Văn Hải, Bùi Văn Trà, Nguyễn Hữu Tuấn hoảng sợ bỏ trốn khỏi địa phương. Được các trinh sát Đội CSĐT tội phạm hình sự vận động, chiều tối 10-8 cả 4 đối tượng đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm khai nhận: Thấy Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Văn Hải, Bùi Văn Trà và Nguyễn Hữu Tuấn đều là những cao thủ game mạng, Phạm Văn Hưng đã rủ các tên này sử dụng "ngón nghề" của mình lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mục tiêu của chúng nhằm vào những người dân nhẹ dạ, hám đồ rẻ.

Mỗi đối tượng đều có một nick name riêng như Nguyễn Quang Tuấn có nick name "cháo lưỡi gà - Châu Việt Cường", hay Phạm Văn Hải với nick name "yêu em - yêu trọn con tim 64" … đều có chung một thông tin giật gân "có xe máy trốn thuế, không giấy tờ Hải quan bán, ai có nhu cầu mua thì bán".

Cùng với đó, mỗi tên còn kèm theo một tên giả để giao dịch, trong đó, Phạm Văn Hưng lấy tên là "Cường"; Nguyễn Quang Tuấn mang tên giả là "Phong"; Phạm Văn Hải xưng tên "Huy"; Bùi Văn Trà xưng tên "Hiếu" và Nguyễn Hữu Tuấn mạo cho mình tên "Tú". Ngoài ra, chúng còn thường xuyên la cà tại các quán nước, bến tầu, bến xe, rỉ tai những người nhẹ dạ cả tin, tham hàng rẻ để dẫn dắt họ sập bẫy.

Phạm Văn Hưng đã thống nhất với các đối tượng trong nhóm, tên nào câu được khách thì trực tiếp giao dịch và được hưởng tiền chia cao nhất. Thông thường thủ đoạn của bọn này là đưa khách đến một nơi được chuẩn bị trước như bãi gửi xe, hè phố…, chỉ cho khách bất cứ một chiếc xe "vịt giời" nào đó đúng với chủng loại yêu cầu, rồi nhận tiền trước, đưa người mua đi lòng vòng rồi chớp thời cơ "cắt đuôi", mất hút. Các đối tượng còn lại sẽ làm nhiệm vụ bí mật theo sau, giúp sức đánh tháo cho đồng bọn tẩu thoát khi phi vụ lừa đảo bị bại lộ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng án. Những ai là nạn nhân của nhóm lừa đảo trên, xin liên hệ với Đội CSĐT tội phạm hình sự - Công an huyện Thủy Nguyên. Điện thoại: 0313.873492.



