Lừa bán xe rẻ qua mạng để cướp tài sản

Từ vụ cướp ở nghĩa trang Hoa Đồng II

Do có nhu cầu cần mua xe máy Liberty, anh Phạm Văn Quyền, trú tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã đăng tin trên mạng Internet để tìm người bán. Ngày 3/9, anh Quyền thấy có một nam thanh niên không rõ tên tuổi, với số máy di động 094312…. liên lạc, chào bán chiếc xe máy Liberty không giấy tờ với giá 35 triệu đồng. Theo người thanh niên này cho biết, anh ta bị mất giấy tờ nên mới bán xe giá… rẻ như vậy. Đang có nhu cầu, anh Quyền đồng ý mua. Đối tượng hẹn anh Quyền chiều 7-9 về TP Nam Định giao xe.

Đúng hẹn, anh Quyền cùng vợ và em vợ tên là Việt đi xe khách về trước cửa siêu thị Big C tại TP Nam Định để gặp thanh niên bán xe. Anh Quyền cầm 15 triệu đồng, còn anh Việt cầm 20 triệu đồng. Đến 16h cùng ngày, 1 nam thanh niên nhỏ con, khoảng 19 tuổi, đi xe máy Wave màu đen, không BKS đi đến cổng siêu thị Big C gặp nhóm anh Quyền. Gã này yêu cầu chỉ có một mình anh Quyền theo gã đi xem xe, 2 người còn lại ngồi quán nước đợi. Gã chở anh Quyền ra khu vực nghĩa trang Hoa Đồng II, xã Lộc Hòa, TP Nam Định. Nơi đây buổi chiều vắng hoe hoắt.

Đang ngỡ ngàng thì anh Quyền thấy 3 nam thanh niên khác núp sau các nấm mộ cầm kiếm tự tạo xông ra. Chúng khống chế, ép anh Quyền vào trong khu mộ của nghĩa trang. Lúc này, tên bán xe mới lộ nguyên hình là "đại ca" của nhóm cướp. Gã chỉ đạo lũ đàn em, đứa dùng kiếm khống chế, đứa lao vào đấm đá, đứa dùng dây vải trói anh Quyền lại, rồi lục soát, cướp đi 15 triệu đồng nạn nhân mang theo, 2 điện thoại di động (trị giá khoảng 4,5 triệu đồng). Rồi chúng khống chế, bắt anh Quyền phải gọi điện cho anh Việt với nội dung: đã xem xong xe, xe đẹp, anh Việt giao nốt số tiền 20 triệu đồng cho người của nhóm bán xe.

Sau này, anh Việt mới kể lại, do thấy giọng anh rể khác lạ nên đã đoán ngay có sự việc không hay xảy ra. Anh Việt và chị gái kiên quyết yêu cầu đưa xe và anh Quyền ra thì mới giao nốt tiền. Bọn cướp không đồng ý nên anh Việt và chị gái ra về. Ngồi canh coi anh Quyền một lúc, chúng lại lục ví của anh lấy thẻ ATM, bắt anh đọc mã số cá nhân rồi đi rút tiền. Đến 19h cùng ngày, đối tượng cầm thẻ ATM của anh Quyền đi, gọi điện thông báo không rút được tiền do thẻ không còn giá trị. Biết không thể kiếm chác gì thêm, nhóm cướp đã cắt dây trói ở tay cho anh Quyền rồi bỏ chạy. Một lúc sau, anh Quyền tự cởi trói rồi đi bộ ra đường 21 bắt xe khách về Hà Nội. Đến chiều 8/9, anh Quyền và người nhà quay lại, trình báo sự việc với Công an TP Nam Định.



Các đối tượng gây án tại nhà tạm giữ Công an tỉnh Nam Định.

Trước thời điểm xảy ra vụ cướp nói trên, tại địa bàn huyện Mỹ Lộc (Nam Định) cũng xảy ra một vụ cướp có tính chất tương tự. Nạn nhân là anh Lại Văn Quang và anh Nguyễn Văn Tuấn, cùng trú tại Hà Nội. Khoảng tháng 6/2011, anh Quang lên mạng Rongbay.com, thấy một đối tượng rao bán xe máy Liberty, không giấy tờ, giá rẻ. Biết Tuấn đang có nhu cầu mua loại xe này, Quang đã báo cho bạn và liên hệ với đối tượng bán xe. Hai bên thống nhất giá mua xe là 24 triệu đồng và sẽ gặp nhau, giao xe tại trạm thu phí Mỹ Lộc.

Đúng hẹn, 12h ngày 14/6, 2 anh Quang và Tuấn đi xe khách về trạm thu phí Mỹ Lộc, gọi điện cho đối tượng bán xe tên Sơn. 15 phút sau, Sơn và một đối tượng nữa đi xe máy đến, đưa 2 anh vào quán nước, yêu cầu cho kiểm tra tiền trước. Anh Tuấn rút ra một cọc tiền, đếm đủ 24 triệu cho Sơn nhìn thấy. Sơn xin chủ quán tờ giấy gói niêm phong tiền lại, rồi ký vào 4 góc.

Để tạo tin tưởng, Sơn bảo anh Quang đi theo gã và đồng bọn xem xe, còn anh Tuấn ở lại cầm bọc tiền, nếu bên xem xe đồng ý chất lượng thì người ở bên ngoài giao tiền. Chúng chở anh Quang vào vườn sinh thái xã Lộc Hòa. Đây là khu vực vắng người, cách đường quốc lộ khoảng 6-7km, trồng toàn cây keo tượng. Khi anh Quang đang ngơ ngác thì từ ngôi nhà hoang gần đó, 3 đối tượng khác cầm kiếm và kim tiêm lao ra. Chúng cùng bọn Sơn lao vào đấm đá, rồi trói anh Quang vào gốc cây keo tượng. Chúng bắt anh Quang gọi điện cho anh Tuấn với nội dung: "Xem xe rồi, xe ngon lắm, chốc có người ra thì giao tiền cho họ".

Tưởng thật, khi Sơn đi xe máy ra, anh Tuấn đã giao bọc tiền 24 triệu đã niêm phong cho gã. Ở trong khu vườn sinh thái, đồng bọn của Sơn tiếp tục đánh, lục soát anh Quang lấy thêm được 4 triệu đồng và 2 điện thoại di động. Khi trời nhập nhoạng, chúng cắt dây trói tay cho anh Quang, rồi bỏ đi. Anh Quang loay hoay cởi trói chân, rồi tập tễnh đi ra ngoài, gọi anh Tuấn đưa đến trình báo Công an huyện Mỹ Lộc…

Sơn "đại ca" và lũ cướp chíp

Thủ đoạn cướp lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Nam Định, lại sử dụng công nghệ cao nên các trinh sát, điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Nam Định tham gia phá án cũng được lựa chọn khá kỹ càng. Vì nhóm cướp chuyên bịt mặt, các bị hại chỉ biết mặt duy nhất đối tượng chuyên giao dịch bán xe nên các trinh sát xác định phải truy tìm bằng được tên này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kể cả lần tìm trên mạng Internet, đến giữa tháng 9/2011, các trinh sát đã "bắt" được những thông tin đầu tiên về đối tượng Trần Thái Sơn, 23 tuổi, trú tại xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc, Nam Định). Sơn chính là đối tượng thường lên các trang rao vặt trên mạng Internet để rao bán xe đẹp, không giấy tờ, giá rẻ.

Ngày 17/9, sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan Công an đã bắt giữ Sơn. Tại thời điểm bị bắt, Sơn vẫn đang dùng thủ đoạn cũ, câu "con mồi" mới là một sinh viên trường Đại học Hàng hải, quê ở Thái Bình sang mua xe máy Jupiter, không giấy tờ với giá cực rẻ: 5 triệu đồng.

Trần Thái Sơn tuy đã có vợ, 1 con nhưng lại rất ham chơi. Ở nông thôn nhưng thú hưởng lạc gì Sơn cũng muốn hưởng, từ lô đề, games, chát đến thú chơi sành điệu hơn: "đập đá". Sơn và bạn bè gã chơi "đá" triền miên, thậm chí một đứa đã bị ảo giác, ngã xuống ao chết. Để có tiền ăn chơi, Sơn đã nghĩ ra phương thức cướp rất mới này. Gã tự lên mạng rao bán xe và lần đầu tiên, lừa được một người đàn ông từ Nghệ An ra Nam Định xem xe. Thấy quá dễ đánh vào lòng tin và lòng tham mua xe đẹp giá rẻ của mọi người, Sơn tự xưng danh "đại ca", chiêu mộ thêm 4 đàn em khác cùng xã là Trần Phúc Huy, 19 tuổi; Trần Quang Định, 18 tuổi; Trần Ngọc Nam, 21 tuổi và Nguyễn Đức Thanh, 17 tuổi vào băng cướp xe với phương thức cực mới nói trên.

Tất cả dao tự tạo, kiếm, xi lanh đều do Sơn chuẩn bị hết. Bọn chúng đã gây ra trót lọt 2 vụ cướp tại nghĩa trang Hoa Đồng II và vườn sinh thái xã Lộc Hòa. Tuy nhiên, sau mỗi vụ, Sơn đều chiếm gần hết số tiền cướp được, chỉ chia cho đám đàn em chút ít.

Ngay ngày 17/9, các trinh sát đã đồng loạt bắt tiếp 3 đối tượng: Huy, Định, Nam, gần 1 tuần sau bắt tiếp đối tượng Thanh đang thâu đêm suốt sáng tại một quán Internet. Khi chúng tôi hỏi nhóm đàn em của Sơn, sao được chia bất hợp lý thế vẫn tham gia, chúng bảo được đồng nào tốt đồng đấy. Bởi cả 4 đứa đều là thanh niên lêu lổng, nghiện games, đối với chúng, cứ có tiền là có thể sai khiến được.

Ngày 30/9, Trung tá Đỗ Nguyên Khóa, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Nam Định cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam cả 5 đối tượng trên về tội cướp tài sản.



Theo T. Hòa (CAND)