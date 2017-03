Lừa bé 5 tuổi đi mua kẹo rồi bắt cóc

Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa mới phá thành công vụ án bắt có trẻ em. Theo công an huyện Diễn Châu, vào khoảng 19h ngày 2/6, tai nghà nghỉ Lâm Vạn, thị trấn Diễn Châu (Nghệ An), Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp với Công an thị trấn Diễn Châu bắt đối tượng Lương Văn Hùng (SN 1993, trú tại xóm Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) có hành vi bắt cóc cháu Bùi Thị Huyền để mang đi bán.

Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra. Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận, vào khoảng 10h ngày 2/6, thấy cháu Bùi Thị Huyền (SN 2008) con anh Bùi Văn Lưu và chị Lang Thị Tâm (người dân tộc Thái) ở cùng xóm với Hùng, đang chơi trước nhà, Hùng đã lừa đưa cháu ra quán đi mua kẹo. Sau đó, Hùng đưa cháu Huyền ra Quốc lộ 7 rồi lên ô tô xuống TP Vinh, vòng ra huyện Diễn Châu để bắt xe đi Móng Cái bán cho một người có tên là Thuyền để lấy 30 triệu đồng. Trong lúc đang chờ xe để đi Móng Cái, Hùng đã thuê phòng tại nhà nghỉ Lâm Vạn ở thị Trấn Diễn Châu để lánh mặt. Vợ chồng anh Lưu khi đi làm về phát hiện cháu Huyền mất tích đã báo sự việc cho chính quyền địa phương, đồng thời tổ chức tìm kiếm. Công an huyện Diễn Châu trao trả cháu Huyền cho chị Tâm tại cơ quan công an. Với những nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, chiều tối ngày 2/6, Đội điều tra hình sự, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Công an thị trấn Diễn Châu đã kiểm tra hành chính và bắt đối tượng Lương Văn Hùng đưa về cơ quan công an huyện để lấy lời khai. Ngay sau đó, Công an huyện Diễn Châu đã điện báo cho gia đình anh Lưu có mặt tại trụ sở điều tra để trao trả cháu Huyền về với gia đình. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Theo Nguyễn Duy - Huy Đồng (Dân trí)