Lừa cả khách sạn 5 sao

Chiều 13-5, Công an Q.1, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam bị can Võ Đình Phước (27 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Q.1, Võ Đình Phước sử dụng một bản hộ chiếu, thị thực làm giả rồi photocopy để đi thuê hàng loạt phòng khách sạn hạng sang tại TP.HCM với giá 200-300 USD/phòng/ngày. Sau khi thuê phòng, Phước tới quầy dịch vụ uống cà phê, mua sim card điện thoại với mệnh giá cao, yêu cầu thanh toán vào tiền phòng rồi “biến mất”. Chỉ trong một ngày, Phước đã thuê phòng ở bốn khách sạn 4-5 sao và lừa được hàng chục triệu đồng. Theo GIA MINH (TTO)