Lừa 'chạy' thoát án tử hình giá 2 tỉ đồng

Ngày 18-10, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng (28 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Thanh Tùng

Trước đó, chiều ngày 27-9, tại một quán cà phê trên đường Trần Đại Nghĩa, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang Tùng đang nhận 100 triệu đồng của anh N.Đ.Q (31 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) để "chạy" án cho T.T.N – bị can trong một vụ án ma túy đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý giải quyết.

Quá trình điều tra, Tùng khai nhận thông qua người quen giới thiệu, bị can tiếp xúc với chị T.T.T (28 tuổi, trú tại Lạng Sơn, là con dâu của bị can T.T.N). Tùng tự nhận là cán bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và nói rằng hành vi mua bán ma túy của bị can T.T.N sẽ phải lãnh án tử hình. Tuy nhiên, vì có nhiều mối quan hệ quen biết trong ngành tư pháp, Tùng có thể “chạy” án từ tử hình xuống chung thân với giá 2 tỉ đồng.

Giữa tháng 5-2017, Tùng nhiều lần nhận của chị T. với số tiền khoảng gần 1 tỉ đồng, có viết giấy biên nhận. Đến tháng 9-2017, dù vụ án chưa đưa ra xét xử, Tùng vẫn tiếp tục yêu cầu chị T. đưa thêm 400 triệu đồng nữa để “lo việc”.

Chiều 27-9, do chưa thu xếp được đủ số tiền, chị T. cùng anh Q. đem số tiền 100 triệu đồng đến quán cà phê trên đường Trần Đại Nghĩa để giao cho Tùng. Tại đây, Tùng bị bắt quả tang.