Lừa đảo bạn “chát”

Đầu tháng 3-2011, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội nhận được đơn tố giác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng tự xưng là Thiếu tá Quân đội. Các bị hại cho biết, họ quen đối tượng thông qua mạng internet, được anh ta giới thiệu có nhiều mối quan hệ để xin việc làm và xin nhập học tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Tháng 2-2011, anh Bùi Thanh T, quê ở tỉnh Bắc Giang, hiện tạm trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, lên mạng internet và quen biết một người tự xưng là Hào, hiện đang ở trong quân ngũ với cấp hàm Thiếu tá. Qua tâm sự, Hào biết anh T đang có nhu cầu học ngoại ngữ, đã hứa hẹn xin hộ vào học tại 1 trung tâm đào tạo ngoại ngữ ở TP Thái Nguyên. Tuy nhiên, sau khi cầm gần 20 triệu đồng của anh T, Hào vẫn không xin nhập học được và “mất tích” luôn.

Tiến hành điều tra vụ việc, Đội 5 đã làm rõ vị “sỹ quan” Quân đội đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh T là Nguyễn Văn Hào, SN 1980, trú quán tại xã Hiệp Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Không nghề nghiệp, Hào thường lên mạng internet, mạo nhận mình là Thiếu tá Quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bạn quen qua “mạng” dưới hình thức hứa hẹn xin việc làm và xin đi học tại các trường đại học.

Ngày 18-3-2011, Đội 5 đã bắt giữ Hào và làm rõ đối tượng này đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Bắc Giang về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mở rộng vụ việc, cơ quan công an được biết tháng 3-2010, bằng thủ đoạn nêu trên Hào đã lừa đảo, chiếm đoạt 35 triệu đồng và 1 chiếc xe máy của anh Bùi Thế C, ở xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Anh C có nhu cầu làm việc tại bệnh viện Đại học Y - Hà Nội và Hào đã hứa hẹn giúp anh C toại nguyện, nhưng không được. 6 tháng sau, Hào dùng thủ đoạn cũ để lừa anh Trần Tiến M, ở Thanh Trì, quận Hoàng Mai, chiếm đoạt 38 triệu đồng và một số tài sản có giá trị khác.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

