Lừa đảo bằng chiêu thua bạc

Phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm là giả làm người đi đá gà, đánh bạc bị thua nên đem điện thoại iPhone và một số tài sản khác đến tiệm cầm cố. Sau đó, nói là thắng trong cuộc chơi nên đến chuộc lại tài sản. Việc làm này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi tạo được lòng tin của chủ tiệm, bọn chúng tìm cách đánh tráo điện thoại iPhone thật, thế cho chủ tiệm điện thoại iPhone giả, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.



Lê Văn Bông cùng tang vật

Chị Trần Thị Kim Cương - chủ tiệm cầm đồ Kim Cương, ngụ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh là một trong những nạn nhân của bọn lừa đảo, cho biết: Vào đầu tháng 5-2013, chị mở dịch vụ cầm đồ tại nhà. Chỉ hơn 10 ngày sau, có một nhóm 3 - 4 thanh niên nói là đi đá gà bị thua nên cầm điện thoại iPhone. Kiểm tra thấy đúng là iPhone thật nên chị làm giấy cầm. Một lúc sau, nhóm người này quay lại chuộc điện thoại, nói là đã thắng cược đá gà. Chuộc đồ xong, họ đi được một lúc rồi quay trở lại dẫn thêm người khác đến giới thiệu để cầm điện thoại, lấy tiền đá gà.

Điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và lần sau thường có thêm người mới. Mỗi lần đến chuộc lại điện thoại thì chị Cương được vài trăm ngàn tiền cầm cố và số tiền này tăng theo số lượng tài sản mà chúng mang đến cầm có khi lên đến gần 150 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, nhóm người này quay lại với hơn chục người, đem cầm 12 điện thoại iPhone. Với lý do là máy đắt tiền phải bảo quản trước khi cầm, sau khi kiểm tra máy chị Cương đưa lại cho họ tự bảo quản, bằng cách quấn băng keo niêm phong máy và ký tên. Lợi dụng lúc chị Cương lo làm giấy tờ để cầm, bọn chúng đánh tráo bằng iPhone giả, chiếm đoạt của chị 149.500.000đ.

Qua hai ngày không thấy số người kia đến chuộc lại máy, chị Cương nghi ngờ nên mở những điện thoại ra xem mới phát hiện mình đã bị lừa nên trình báo CA. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo CA huyện Gò Dầu, Tây Ninh đấu tranh triệt phá.

Ngày 27-5-2013, khi vừa thực hiện xong hành vi lừa đảo tại tiệm cầm đồ Kim Luyến, ở xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu chiếm đoạt 50 triệu đồng các đối tượng trên đã bị CA bắt giữ. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 14 ĐTDĐ các loại (trong đó có 6 điện thoại iPhone giả), 1 máy tính xách tay, 5 xe môtô các loại và hơn 11 triệu đồng. Các đối tượng gồm Lê Văn Bông (tự Cu Đóng), Nguyễn Văn Tân (tự Bô), Huỳnh Văn Lai (tự Cu Lai), Trần Văn Chẩn, Nguyễn Văn An, Phan Hữu Trí cùng ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu và Thái Đoàn Minh Hoàng (tư Quẹo, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) Chúng khai nhận trước đó đến tiệm cầm đồ An Phát (thuộc ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) của anh Nguyễn Thái An cùng với Huỳnh Ngọc Thành (tự Luốt), ngụ xã Truông Mít, Nguyễn Văn Thông (Tý Đen, ngụ xã Bàu Đồn) và một đối tượng tên Hiếu (ngụ Q. Gò Vấp) lừa đảo chiếm đoạt 8 iPhone trị giá 72 triệu đồng.

Qua điều tra, bọn chúng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 15 vụ lừa đảo trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai và một vụ ở huyện An Minh, Kiên Giang. Đường dây lừa đảo này có khoảng 26 đối tượng. Công an Gò Dầu đã bắt được 10 tên và đang phối hợp với Công an các địa phương tiếp tục đấu tranh mở rộng bắt giữ các đối tượng còn lại.

Công an huyện Gò Dầu thông báo, ai là nạn nhân của bọn lừa đảo này xin liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Gò Dầu để cung cấp thêm thông tin. Riêng các đối tượng đã bỏ trốn hãy nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

