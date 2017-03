Lừa đảo chiếm đoạt 35.400 USD

Hành vi lừa đảo của An bị tố giác đến Cơ quan CSĐT CAQ Hai Bà Trưng bởi chị Nguyễn Thị Ánh Thu, quê Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Qua một số bạn bè, chị Thu quen biết Nguyễn Trọng An và được An “khoe” có khả năng lo cho các trường hợp đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Khoảng tháng 6-2009, chị Thu xuống Hà Nội và đến nhà An tại khu tập thể 8-3 phường Quỳnh Mai, quận Hai bà Trưng. Tại đây, An giới thiệu với chị Thu anh ta là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và phát triển Toàn Cầu, trụ sở chính ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai; đồng thời An là Trưởng phòng Đào tạo của Trung tâm Phát triển lao động Toàn Cầu (thuộc Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông).

An quảng cáo với chị Thu có thể “giúp” được người đi lao động tại các nước như Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức. Nếu làm hồ sơ nhanh và nộp đủ lệ phí thì sẽ xuất cảnh đi trong vòng 4 tháng. Lệ phí đi Hàn Quốc là 5.000USD, đi Nhật là 4.500USD, đi Đức là 8.000USD. Để làm tin, An đã photo cho chị Thu xem giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Toàn Cầu do An làm Giám đốc; quyết định của Giám đốc Trung tâm Phát triển lao động Toàn Cầu bổ nhiệm Nguyễn Trọng An làm trưởng phòng đào tạo…

Tin vào những lời quảng cáo của Nguyễn Trọng An, chị Thu đã thông báo cho người quen nộp hồ sơ và tiền để chị Thu mang xuống Hà Nội nộp cho An. Tổng cộng, thông qua chị Thu, An đã nhận hồ sơ của 1 trường hợp đi xuất khẩu lao động tại Nhật,; 2 trường hợp đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Liên bang Đức; 6 trường hợp đi lao động tại Hàn Quốc, với số tiền 35.400USD. Mỗi lần nhận hồ sơ và tiền, An đều viết phiếu biên nhận có đóng dấu của Công ty TNHH Thương mại và phát triển nhân lực Toàn Cầu hoặc Trung tâm Phát triển lao động Toàn Cầu. Sau khi thu tiền của người lao động, An tắt máy điện thoại di động và bỏ trốn. Ngày 14-4-2010, Cơ quan CSĐT CAQ Hai Bà Trưng đã bắt giữ Nguyễn Trọng An khi đối tượng đang lẩn trốn ở địa bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Tại CQĐT, An đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và khai đã chi tiêu hết số tiền của người lao động vào… cờ bạc, không có khả năng khắc phục hậu quả. Con dấu và tài liệu thành lập Công ty TNHH Toàn Cầu đã bị An tiêu hủy hết. Về chức danh Trưởng cơ sở đào tạo xuất khẩu lao động Toàn cầu; CQĐT xác định đơn vị chủ quản của Trung tâm này từng bổ nhiệm Nguyễn Trọng An giữ chức vụ Trưởng cơ sở đào tạo xuất khẩu lao động, nhưng cơ sở đào tạo này cũng không hoạt động gì nên từ ngày 27-6-2009, bị chấm dứt hoạt động.

Quá trình tiếp xúc với chị Thu, An thuê căn hộ 1104 tòa nhà A2 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Thực tế, địa chỉ này An sử dụng chỉ để thu tiền của chị Thu và người lao động. Mỗi lần thuê 2 tiếng đồng hồ, An trả 120.000 đồng. Toàn bộ nội dung ký nhận (tiền và hồ sơ), hợp đồng lao động là do An tự nghĩ ra và soạn thảo nội dung để cho người lao động tin. Hành vi lừa đảo của Nguyễn Trọng An sẽ bị trả giá bằng bản án thích đáng, tuy nhiên qua vụ án này, những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cần hết sức cảnh giác trước chiếc “bẫy” của những kẻ lừa đảo.

Theo Hà Minh (ANTĐ)