Lừa đảo để chiếm đoạt tiền của siêu thị

Hôm qua 25-2, Đồn công an số 1, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án cùng đối tượng Lê Xuân Lâm, SN 1987, HKTT tại khối 3, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An - nhân viên thu ngân của Siêu thị BigC The Garden ở đường Mễ Trì, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, lên CAH Từ Liêm để tiếp tục điều tra là rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân viên này.

Trước đó, vào sáng 24-2, Đồn công an số 1, huyện Từ Liêm, nhận được đơn của bà Nguyễn Ngọc Dung - Giám đốc Siêu thi BigC The Garden ở đường Mễ Trì thuộc địa bàn xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội trình báo về việc, trong khoảng thời gian từ 31-1 đến 23-2, siêu thị bị mất số tiền gần 80 triệu đồng… Sau khi nhận được tin báo, Đồn công an số 1 xuống hiện trường điều tra, xác minh làm rõ. Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng làm nhiệm vụ đã làm rõ: số tiền siêu thị bị mất trong khoảng thời gian nói trên là 78.150.000 đồng. Số tiền này trùng khớp với tổng số tiền của những khách đã mua hàng tại siêu thị nhưng đã trả lại hàng (Quy định của Siêu thi BigC The Garden là khách mua hàng của siêu thị trong vòng 48h nếu không có nhu cầu sử dụng sẽ được phép trả lại cho siêu thị). Những lần khách đến “trả lại hàng” cho siêu thị đều đúng vào quầy thu ngân và ca trực của nhân viên thu ngân Lê Xuân Lâm… Ngay sau đó, Lâm được mời tới Đồn công an số 1để làm rõ. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, Lê Xuân Lâm đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Siêu thị BigC The Garden. Trước đó, Lâm làm việc tại Siêu thị BigC Thăng Long ở đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và chuyển đến làm việc tại Siêu thị BigC The Garden ở Từ Liêm từ ngày 1-1-2010. Là nhân viên thu ngân của siêu thị, trong quá trình làm việc, Lê Xuân Lâm đã biết được mã truy cập vào phần mềm trả lại tiền khi khách mua trả lại hàng cho siêu thị (các quầy thu ngân trong siêu thị đều cài 1 mã chung). Từ đó, Lâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của siêu thị. Trong những ca làm việc của mình từ ngày 31-1 đến 23-2, Lâm đã 26 lần làm thủ tục khai báo giả khách mua trả lại hàng với 26 lò vi sóng để chiếm đoạt của siêu thị BigC The Garden với tổng số tiền lên đến 78.150.000 đồng. Vụ việc đang được CAH Từ Liêm điều tra làm rõ. Theo Yến Nhi (ANTĐ)