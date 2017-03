Lừa đảo dưới mác cán bộ ngân hàng

Ngày 24-10-2011 Công an huyện Tuy An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm Lê Kim Nữ đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ.

LÒNG TỐT CỦA... NGƯỜI DƯNG

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, giữa tháng 9-2010, trong một lần đến thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An mua hàng về kinh doanh, chị Nguyễn Thị Quyền (SN 1972, ngụ thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông) tình cờ gặp một cô gái ăn mặc lịch sự, dáng vẻ sang trọng, đi xe tay ga chủ động đến bắt chuyện làm quen. Sau màn chào hỏi xã giao, cô gái tự giới thiệu tên Lê Thị Dạ Thảo, hiện là cán bộ tín dụng công tác ở ngân hàng huyện. Sau một hồi thăm hỏi về nhân thân, gia cảnh, cô gái nhanh nhảu rút tiền mua tặng chị Quyền giỏ trái cây cùng một kí thịt bò làm quà biếu gia đình. Thấy cô gái mới quen tốt bụng và hào phóng, chị Quyền vô cùng xúc động mời cô về nhà mình chơi. Cô gái vui vẻ nhận lời rồi hẹn hôm khác vì “đang bận trông coi việc kinh doanh cửa hàng xe máy ở trung tâm huyện”.

Vài ngày sau, trong lúc dọn dẹp cửa tiệm, chị Quyền hết sức mừng rỡ khi thấy cô gái hôm nọ xách giỏ trái cây bất ngờ đến thăm. Để khỏi phụ lòng khách, chị Quyền giục chồng con nhanh chóng nấu nước làm gà tiếp đãi. Trong lúc hàn huyên tâm sự, người phụ nữ tự xưng là cán bộ ngân hàng ngỏ ý muốn mượn vốn chị Quyền để mở rộng chi nhánh làm ăn và sẵn sàng trả lãi suất cao. Thấy chị Quyền còn ngần ngại, “nữ cán bộ ngân hàng” liền viết giấy vay nợ 30 triệu đồng với lãi suất 30%, hẹn 10 ngày sau sẽ hoàn lại toàn bộ. Những lần đầu, vừa đến ngày hẹn đã thấy “nữ cán bộ ngân hàng” đi xe ô tô mang tiền đến tận nhà trả đủ cả vốn lẫn lời nên chị Quyền hoàn toàn tin tưởng, mượn tiền của bà con, bạn bè đưa hết cho “cán bộ ngân hàng” nhằm hưởng lãi suất cao.

Thấy “cá đã cắn câu”, Thảo đã sáu lần đến nhà chị Quyền vay 165 triệu đồng rồi ậm ừ không chịu trả. Chị Quyền sốt ruột gọi điện thoại thúc giục thì máy luôn ò í e. Thấy có dấu hiệu khuất tất, chị Quyền vội chạy đôn chạy đáo đến ngân hàng và các cửa hàng mua bán xe máy trên huyện hỏi thăm, thì té ngửa khi phát hiện không có cán bộ, chủ doanh nghiệp nào tên là Lê Thị Dạ Thảo. Biết đã trúng kế kẻ gian, nạn nhân liền làm đơn gửi đến Công an huyện Tuy An tố cáo.

CHÂN DUNG KẺ LỪA ĐẢO

Từ đơn thư tố cáo của người bị hại, Công an huyện Tuy An đã tiến hành xác minh và nhanh chóng xác định đối tượng giả danh cán bộ tín dụng ngân hàng để lừa đảo chính là Lê Kim Nữ (ảnh, tên thường gọi là Tịt, SN 1983, ở thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An). Nữ là đối tượng không nghề nghiệp, có thời gian theo học ngành ngân hàng nhưng sớm yêu đương, chơi bời rồi bỏ học. Với thủ đoạn vay vốn nóng trả lãi suất cao, nhiều nạn nhân đã sập bẫy lừa của Nữ với số tiền hơn 320 triệu đồng.

Không chỉ lừa chị Quyền, Nữ còn lừa chị Phạm Thị Cúc (SN 1960, trú thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) chiếm đoạt 157 triệu đồng. Ngoài hai nạn nhân trên, Nữ còn bịa ra nhiều lý do như: “đi đón đứa bạn là Việt kiều ở Mỹ mới về” hoặc “cần vốn đưa ông anh đi buôn bò”, để “mượn tạm” của nhiều người hơn 100 triệu đồng cùng năm chỉ vàng rồi chây ỳ, tuyên bố mất khả năng chi trả. Táo tợn hơn, Nữ còn đến tiệm cầm đồ Thùy Trang của chị Lê Thị Lý (SN 1963, ở xã An Thạch, huyện Tuy An) thế chấp xe mô tô lấy 13 triệu đồng, sau đó giả vờ để quên giấy tờ rồi đón xe đò lên TP.Buôn Ma Thuột lẩn trốn. Khi đã ăn tiêu hết tiền, biết không thể thoát tội, Lê Kim Nữ đã đến cơ quan công an đầu thú.



Theo NGỌC BÍCH (CATP)