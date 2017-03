Lừa đảo, ép 4 cô gái ra nước ngoài bán dâm

Ngày 17/9, Trung tá Đặng Hữu Quân, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, CQĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Quyết Dũng (27 tuổi) và Nguyễn Tuấn Bảo (21 tuổi) cùng ở Đổng Viên, Phù Đổng về hành vi mua bán người.

Hành vi phạm tội của Dũng và Bảo bắt đầu từ giữa tháng 5/2010. Đó là vào dịp hội Đền Gióng nên chị Nguyễn Thị P., 18 tuổi, quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa đến xã Phù Đổng chơi và ghé vào cửa hàng nhà Dũng mua đôi dép. Vừa bán dép cho chị P., Dũng vừa tán tỉnh hỏi chuyện và biết chị P. là công nhân may, trọ gần nhà mình nên mời chị P. cùng ăn cơm. Ăn cơm xong, Dũng rủ chị P. đi cùng mình mua đá về để bán nước mía đá trong lễ hội. Cô gái nông thôn 18 tuổi này đã ngây thơ tin theo lời Dũng mà không biết tai họa sắp giáng xuống đầu mình. Vì uống bia nên khi đi đến khu vực Yên Viên, chị P. thấy mệt mỏi. Dũng giả vờ bảo sẽ đưa P. vào nhà người quen rồi đưa cô vào thuê một phòng ở nhà nghỉ.

Đến khoảng 4-5h chiều cùng ngày, Dũng đến nhưng không cho chị P. về. Tại đây, anh ta tát và đập điện thoại của P., ép quan hệ tình dục rồi đe dọa ép chị P. phải ở lại nhà nghỉ, nếu không anh ta sẽ "trừng trị". Về nhà, Dũng tìm gặp Nguyễn Tiến Bảo (là người cùng thôn) bàn chuyện bán chị P. ra nước ngoài làm gái mại dâm. Bảo đồng ý và cùng đến nhà nghỉ với Dũng ép chị P. quan hệ tình dục với mình. Bị chị P. kiên quyết phản đối, Bảo đành thôi rồi cùng Dũng đe dọa, yêu cầu chị P. phải đi Cao Bằng chơi với ý định sẽ đưa chị P. sang Trung Quốc bán cho chị gái của Dũng là Lê Thị Kim Anh (lấy chồng bên Trung Quốc). Sợ bị đánh, chị P. đành theo Dũng và Bảo đi và bị các đối tượng này đưa theo đường tiểu ngạch sang bên kia biên giới.

Đối tượng Dũng và Bảo.

Đến nơi, chị P. kiên quyết không đồng ý bán dâm mặc cho Kim Anh và đồng bọn chửi mắng, đánh đập. Dũng đành "nhượng bộ" nói rằng nếu không bán dâm cũng được nhưng phải đưa cho hắn ta 30 triệu đồng. Không còn cách nào khác, chị P. đồng ý sẽ trả tiền. Chính vì vậy, Dũng nói với Bảo rằng hắn "nảy sinh tình cảm" với P. nên không muốn ép P. bán dâm nữa, sẽ về Việt Nam kiếm người khác thế chân. Bảo đồng ý, sau đó quay về nhà Dũng ở Phù Đổng, Gia Lâm, yêu cầu chị P. phải ở trong nhà, không được đi đâu, nếu "trái lệnh" sẽ bị đánh chết. Lúc này, Dũng chợt nhớ tới một người quen tên là H. ở Thái Bình, nên tính bài đóng kịch để lừa bán chị H.

Theo đó, Dũng yêu cầu chị P. phải đóng giả làm vợ hắn, hai "vợ chồng" về quê tuyển người để bán cửa hàng dép ở Hà Nội. Nghe thấy công việc nhàn hạ, mức lương 2 triệu đồng một tháng, chị H. đã vui vẻ nhận lời. Thấy con mồi "cắn câu", chúng đưa chị H. về Gia Lâm, ở đây 1 ngày rồi đưa lên Cao Bằng rồi đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Dũng biết chị P. có hai cô em gái sinh đôi nên đã tìm cách lừa bán họ. Theo đó, Dũng giả vờ là P. nhắn tin cho 2 em với nội dung "Chị có người yêu là anh Dũng, anh Dũng có thể tìm việc làm cho hai em". Tưởng thật, hai em của P. đã từ Thanh Hóa tìm đến nhà Dũng. Các em không ngờ lại bị những kẻ buôn người này đưa sang đất Trung Quốc. Tại đây, chúng cùng với Kim Anh đánh hai em của P., ép bán dâm. Hai cô gái trẻ không đồng ý, chúng đánh đập dã man rồi nhốt vào phòng. Nhân lúc các đối tượng sơ suất, hai cô gái vào khu vệ sinh rồi bỏ trốn.

Về phía chị P., sau khi biết tin các em bị bán, chị định tố cáo với cơ quan Công an. Dũng đánh chị dã man, ép chị phải lấy mình để ngăn chặn việc chị tố cáo, đồng thời nhốt chị ở trong nhà, không cho tiếp xúc với bên ngoài.

Về phía 2 em của chị P., sau khi được cảnh sát nước bạn giải cứu, các chị đã trở về Việt Nam kể lại sự việc với gia đình. Thương con, bố chị P. đã đến Công an Gia Lâm trình báo. Khi nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an huyện Gia Lâm đã nhanh chóng xác định được đối tượng và triệu tập chúng đến cơ quan Công an làm rõ.

Theo lời khai của Dũng và Bảo thì chúng đã bàn bạc với Kim Anh lừa phụ nữ đưa sang Trung Quốc để bán. Theo thỏa thuận, mỗi cô gái được đưa sang, Dũng và Bảo sẽ nhận được 10 triệu đồng. Sau khi Dũng bị bắt, chị P. được cơ quan Công an "giải cứu" và tố cáo hành vi của nhóm buôn người.

Chị cho biết, việc đăng ký kết hôn của mình và Dũng là do bị Dũng ép buộc nên mong muốn cơ quan chức năng hủy cuộc hôn nhân này. Công an huyện Gia Lâm cho biết, ngoài hành vi buôn bán người, CQĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng trong vụ án này.



Theo Phương Thủy (CAND)