Lừa đảo ôtô để đánh bạc

Chiều 16/2, công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Văn Kiên (31 tuổi) trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trịnh Văn Kiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.T.

Nhà chức trách làm rõ, Kiên nghiện cờ bạc, thường xuyên sử dụng ma túy đá trong các nhà nghỉ, khách sạn ở TP Vinh và thị xã Thái Hòa. Để có tiền "đập đá" và đánh bạc, Kiên đã nghĩ ra trò lừa đảo các công ty cho thuê xe tự lái.

Ban đầu, Kiên thuê xe Jolie của một công ty trên đường Nguyễn Trãi với giá 700.000 đồng một ngày rồi mang xe lên thị xã Thái Hòa cầm cố ở hiệu cầm đồ để lấy 150 triệu đồng đi đánh bạc.

Sau khi thua bạc, Kiên tiếp tục tìm đến một công ty khác ở TP Vinh, thuê chiếc Toyota Zace để nướng vào một chiếu bạc khác với giá 100 triệu đồng.

Theo VNE