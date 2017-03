Lừa đảo tiền tỷ, rồi trốn vào chùa...làm công quả

Theo Xuân Mai (ANTĐ)

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt theo quyết định số 03/QĐ – TN của công an TP Hội An, Quảng Nam ngày 16-8-2010 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2009, đôi tượng Nữ có vay nợ của bà Nguyễn Thị Chính trú tại TP Hội An 350 triệu đồng, kèm theo đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà Nữ tuy nhiên đến năm 2010 đối tượng vẫn không trả.Theo điều tra của cơ quan chức năng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ giả được bà Nữ thuê làm rất tinh vi để đem đi cầm cố vay mượn, lừa đảo lấy tiền. Sau khi lừa đảo, đối tượng trốn khỏi địa phương và tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh lừa đảo một số người cũng với thủ đoạn như trên với số tiền lên đến gần 2 tỷ đồng.Tại thời gian bị bắt, đối tượng đang lẩn trốn dưới danh nghĩa làm công quả tại chùa Phước Huệ, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện đối tượng đã được chuyển cho công an Tp Hội An tiếp tục thụ lý điều tra.