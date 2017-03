Lừa đảo xin việc, chiếm đoạt 700 triệu đồng

Ngày 15/9, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Ngọc, 36, trú tại xóm tuổi 5, thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, Kim Bảng (Hà Nam) là bảo vệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đóng tại xã Thanh Sơn, Kim Bảng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Tháng 5/2009, Ngọc bàn với chị Trần Thị Tuấn là người cùng địa phương tìm ai muốn xin vào làm việc tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thì để Ngọc xin cho. Mỗi trường hợp phải nộp cho Ngọc 15 triệu đồng...



Trong quyết định đó hẹn chị Tuấn đến ngày 1/8/2011 đến Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận công tác. Ngọc đã giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Đức Quý, Hiệu trưởng nhà trường rồi chụp dấu giả lên.



khi nhận quyết định trên chị Tuấn đã đưa tiếp cho Ngọc 81 triệu đồng và hồ sơ xin việc của 3 người gồm: Phạm Thị Linh, Phạm Thúy Mỵ đều trú TP Phủ Lý và một người nữa chính là con của chị Tuấn.



Bước đầu Phạm Văn Ngọc khai nhận: thông qua Trần Thị Tuấn, Ngọc đã nhận tổng số tiền khoảng 700 triệu đồng của 33 người có nhu cầu xin việc làm tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Song đến nay vẫn chưa có ai được vào làm việc của trường trên.



Những ai là nạn nhân của vụ án trên hãy đến cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0351.851.086 để được giải quyết



Theo Văn Tĩnh (CAND)