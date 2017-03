Lừa giúp xin việc ngân hàng, chiếm đoạt 7 nghìn đô

Ngày 9/9, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã bắt được đối tượng truy nã Đậu Thị Thu Hà, (30 tuổi), trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khi đang trốn gần khu vực quận Thanh Xuân. Trước đó, Công an quận đã ra quyết định khởi tố và truy nã đối tượng Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo tài liệu cơ quan điều tra, Tháng 8/2009, Hà đã nói với bạn đồng hương và từng làm việc chung với Hà là anh N.B.N., trú tại Sài Đồng, Long Biên (Hà Nội), có 2 suất xin vào làm việc tại Ngân hàng cổ phần Vietcombank, chi phí cho mỗi người là 7 nghìn USD. Nếu anh N. có người nhà muốn vào làm thì đưa hồ sơ cho Hà, trong 2 tháng sẽ xin được. Tạm ứng đợt 1 kèm theo hồ sơ, mỗi người đưa trước 3.500 USD, số còn lại sau khi có tiếp nhận vào làm việc sẽ nộp tiếp. Không mảy may nghi ngờ cô bạn, anh N. đã thông báo cho 2 người nhà đang cần xin việc là chị N.T.C.H. và N.T.V.H., quê ở Nghệ An.







Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Hà.



Theo H.Thanh (CAND)



Ngày 15/8, do hai chị C.H. và V.H. chưa kịp gửi tiền ra để làm hồ sơ, anh N. đã tạm ứng nộp thay đưa cho Hà số tiền 51.800.000 đồng (tương đương 3.500 USD). Ngày 24/8/2009, anh N. gặp Hà tại quán nước, địa chỉ ở Định Công, Phương Liệt (Thanh Xuân), tiếp tục đưa số tiền (đặt cọc đợt 1 của 2 người) là 3.500 USD. Sau đó, Hà và anh N. ký 2 hợp đồng thoả thuận công việc để xin cho hai chị C.H. và V.H., với nội dung "Trong thời gian tháng 9/2009, hai chị sẽ được tiếp nhận vào làm việc tại ngân hàng".Đến ngày 29/11/2009, thấy Hà vẫn chưa xin được cho hai người nhà của mình, anh N. yêu cầu Hà phải ký phụ lục hợp đồng thỏa thuận công việc cam kết: "Đến ngày 30/11/2009 chị Hà không xin được thì đến ngày 3/12/2009 chị Hà phải thanh toán trả lại cho N. số tiền trên".Một tháng, hai tháng… thời hạn thỏa thuận đã quá từ lâu, liên lạc điện thoại nhưng Hà đã thay số, đến nhà thì không gặp, anh N. mới tá hỏa đến cơ quan Công an trình báo. Lúc này Hà đã hiện nguyên hình là kẻ lừa đảo, với bản tính ranh mãnh, thị ta do cần tiền chi tiêu cho cá nhân nên đã nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo trên. Khi thấy anh N. đưa ra bản hợp đồng để ký phụ lục, biết không còn đường nào thoát nên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do còn có con nhỏ nay mới hơn 3 tuổi, thỉnh thoảng Hà đảo về nghe ngóng tình hình của con, mỗi lần như thế Hà đeo khẩu trang, bịt kín từ đầu đến chân dù là đêm tối.Tại cơ quan điều tra, khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói ráo hoảnh, Hà thản nhiên không chút hối hận khi biện minh cho việc làm của mình là do làm ăn thua lỗ không có tiền mới làm liều…