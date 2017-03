Lừa hàng tỉ đồng với chiêu thức ‘tặng quà’ từ nước ngoài

Ngày 20-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet do Trần Thị Tố Quyên cùng đồng bọn thực hiện.

Theo cơ quan điều tra ban đầu, thủ đoạn của các đối tượng là đăng ký các địa chỉ trên mạng xã hội Facebook, tự giới thiệu đang định cư ở nước Anh, Mỹ tìm rồi làm quen, tán tỉnh nhiều phụ nữ để tạo lòng tin. Sau đó nghi can hào phóng đề nghị gửi tặng một thùng hàng trị giá hàng trăm triệu đồng (bao gồm giày dép, túi xách, trang sức, điện thoại, iPad, tiền USD...).

Tiếp đến các nghi can báo tin đã gửi hàng cho một phụ nữ sẽ mang hàng giao đến tận nhà. Lúc này đồng bọn sẽ đóng giả nhân viên hải quan của sân bay, thông báo là thùng hàng đã về đến sân bay, yêu cầu người bị hại nộp tiền thuế, phí hải quan để nhận hàng qua tài khoản nhiều ngân hàng khác nhau nhưng cùng đứng tên chủ tài khoản là Đỗ Thị Thành.

Sau khi “con mồi” chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng cung cấp, các đối tượng tiếp tục gọi điện thoại thông báo trong thùng hàng có tiền USD nên bị phạt, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền vào số tài khoản trên đóng phạt để nhận hàng. Tin tưởng, các nạn nhân tiếp tục nộp tiền để hy vọng lấy được hàng. Vì vậy nhiều nạn nhân đã mất số tiền lên tới vài trăm triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đến nay số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo của các bị hại lên đến hàng tỉ đồng. Các bị hại là người ở khắp cả nước.

Để xử lý các nghi can và thu hồi số tiền lừa đảo, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại xin liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương (địa chỉ: 681 Cách Mạng Tháng Tám, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Thành (số điện thoại 0918598316) để cung cấp thông tin.