Lừa hơn 42 tỉ đồng từ sổ đỏ giả làm từ phôi thật

Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an Hà Nội) cho biết, tiếp tục mở rộng vụ án Nguyễn Thị Bằng An (SN 1959) ở Mỹ Đình, Từ Liêm cùng đồng bọn làm sổ đỏ giả để lừa đảo, Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm thêm tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Bằng An.

"Cao thủ lừa" Nguyễn Thị Bằng An

Trước đó, liên quan đến vụ án này, ngày 16-3-2012, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với Nguyễn Thị Bằng An và 5 đối tượng khác trong đường dây làm sổ đỏ giả này.

Quá trình điều tra, đến nay cơ quan công an làm rõ Nguyễn Thị Bằng An được bố mẹ cho 52,5m2 đất tại tổ 47 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) để ở nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giữa năm 2009, dựa trên diện tích hơn 400m2 của gia đình tại tổ 47 Dịch Vọng Hậu, An đã thuê các đối tượng làm 9 sổ đỏ giả mang tên An, bố mẹ đẻ và các anh chị em ruột. Riêng mảnh đất của An được làm thành nhiều sổ đỏ, mục đích để đi lừa đảo.

Một số sổ đỏ giả làm từ phôi thật được cơ quan công an thu giữ

Ngoài ra, An còn thuê làm 4 sổ đỏ giả mạo nội dung UBND tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận qyền sử dụng đất cho Công ty CP Bằng An (do An làm Giám đốc) tại thôn Ấp Tre, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay là Hà Nội). Tổng số sổ đỏ giả An đặt làm là 13 quyển.

Đáng chú ý các đối tượng đã sử dụng phôi sổ đỏ thật để in nội dung giả mạo nên đã đánh lừa được rất nhiều người, thậm chí khi làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng, công chứng viên cũng không phát hiện ra đó là sổ đỏ giả.

Bước đầu, Nguyễn Thị Bằng An khai nhận từ tháng 7-2010 đến tháng 6-2011 đã sử dụng 9 sổ đỏ giả bán cho 8 cá nhân, chiếm đoạt số tiền trên 42,2 tỉ đồng.

Để phục vụ việc điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân bị Nguyễn Thị Bằng An dùng sổ đỏ giả để thế chấp vay tiền hoặc chuyển nhượng, liên hệ điều tra viên Nguyễn Quốc Dũng (Đội 10, PC46 -Công an Hà Nội, địa chỉ 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, điện thoại 043.9396251) để cung cấp thông tin.

