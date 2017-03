Lừa lấy nửa tỉ đồng bằng hai cuộc điện thoại

Tại quận 10, nạn nhân là bà Lê Thị Thanh Ng. (55 tuổi) đã trình báo cơ quan công an bị lừa đảo 250 triệu đồng qua điện thoại. Cụ thể, sáng 28-3, bà Ng. nhận được điện thoại của một người đàn ông xưng là trung úy Nguyễn Hoàng Nam, công tác tại Công an TP Hà Nội. Người này thông báo bà Ng. đang nợ cước điện thoại và bị công ty điện thoại chuyển hồ sơ sang công an để điều tra. Tiếp đó trung úy Nam gợi ý nếu bà Ng. không muốn rắc rối thì phải nhanh chóng chuyển tiền “bồi dưỡng” vào một tài khoản Ngân hàng BIDV do Lê Thị Mỹ Hồng đứng tên. Lo sợ , bà Ng. đã đến ngân hàng chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản trên vào chiều cùng ngày. Sau đó, bà Ng. trấn tĩnh lại để tìm hiểu thì mới biết bị lừa nên bà đã đến công an trình báo.

Ngày 29-3, thêm một nạn nhân khác dính chiêu lừa như của bà Ng. Chị Huỳnh Ngọc Mỹ L. (ngụ quận Bình Thạnh) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ số 38401388, tự xưng là nhân viên của Công ty VNPT. Người này thông báo chị L. đang nợ 8 triệu đồng cước điện thoại, đồng thời cho biết Bộ Công an đang tiến hành xác minh chị L. vì nghi liên quan đến đường dây ma túy. Sau khi đe dọa khiến chị L. mất tinh thần, đối tượng yêu cầu chị L. phải chuyển tiền vào một tài khoản cho sẵn để “công an xác minh”. Quá cả tin, chị L. đã đến ngân hàng chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó chị L. đến Công an phường 17, quận Bình Thạnh trình báo toàn bộ sự việc.

Thời gian vừa qua, cơ quan công an đã khám phá nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại, báo chí, các phương tiện truyền thông đã thông tin cảnh giác nhưng các vụ lừa tương tự vẫn diễn ra và thêm nhiều nạn nhân sa bẫy.

H.TUYẾT