Lừa lấy taxi đi… chúc Tết

Khoảng 9 giờ ngày 27-1 (mùng 5 Tết), tài xế taxi Nguyễn Anh Tuấn (SN 1982, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhận lệnh của tổng đài hãng taxi Quyết Tiến (TP Buôn Ma Thuột) xuống thôn Tiến Cường đón khách.



Tại đây, Cúc nói với anh Tuấn mình cần đi chúc Tết một số nhà bà con tại địa bàn huyện Cư M’gar từ 9 giờ đến 15 giờ.



Sau khi thoả thuận, Cúc chấp nhận trả mức phí 1.400.000 đồng với điều kiện anh Tuấn phải dỡ bỏ hết tem taxi dán trên xe để giống xe gia đình và tự tay Cúc lái.



Sau khi đi chúc Tết được 8 gia đình, Cúc đề nghị anh Tuấn xuống xe để mình quay về chở người quen đi ăn cơm trưa.



Chờ mãi mà không thấy Cúc quay lại, anh Tuấn đã tới một số gia đình lúc sáng mình đi chúc Tết với Cúc và biết mình bị lừa nên trình báo với Công an huyện Cư M’gar.



Ngày 28-1, Công an huyện Cư M’gar phát hiện Cúc vẫn đang dùng taxi lừa lấy được đi chúc Tết tại xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar) nên mời về trụ sở để làm việc.



Ngay lập tức, Cúc bỏ xe chạy trốn vào rừng, sau đó quay về nhà uống thuốc sâu tự vẫn.



Được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện Cúc đã qua cơn nguy kịch.



Theo C. Nguyên (NLĐO)