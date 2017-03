Lừa lấy vé số của trẻ bán vé số dạo

Em Nguyễn Thị Kim Chi, 14 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, theo cha mẹ đến TP Tân An, Long An tạm trú để bán vé số dạo. Lúc 6h45' ngày 17/7, em Chi đi bán vé số dạo ngang qua đại lý ga Bình Minh, số 230, đường Hùng Vương, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An thì có một phụ nữ ăn mặc sang trọng từ bên trong đại lý bước ra. Bà ta ngồi xuống băng ghế đá phía trước rồi vẫy tay gọi em Chi đến, xưng tên mình là dì Hà, chủ đại lý gas Bình Minh, hỏi mua vé số. Sau khi cầm xấp vé số 175 tờ từ tay em Chi trao, bà bảo em Chi chạy ra quán cơm cách đó 300 mét để mua dùm 4 hộp cơm mang về cho nhân viên ăn sáng. Khi mua cơm xong quay lại, bà sẽ trả tiền công và mua giúp 10 tờ vé số.

Em Chi để lại xấp vé số cho "dì Hà - chủ đại lý ga" rồi băng qua đường đi mua cơm. Khi Chi đi được chừng 3 phút thì có em Lại Thanh Thanh, 12 tuổi, quê quán xã Nhơn Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (tạm trú phường 2, TP Tân An để hành nghề bán vé số dạo) đi ngang qua. "Dì Hà" cũng gọi vào, ngồi chung băng ghế để nói chuyện. Bà xưng mình là chủ đại lý gas Bình Minh, đang định mua cơm cho nhân viên ăn sáng. Bà kêu em Thanh đưa xấp vé số 146 tờ để mình lựa "số đẹp" sẽ mua chục tờ với điều kiện em Thanh phải đi đến quán cơm, mua dùm 4 phần cơm hộp. Bà hứa, khi em Thanh quay lại, ngoài việc mua vé số, bà còn cho tiền công.

Cũng như Chi trước đó, Thanh giao 146 tờ vé số lại cho "dì Hà" rồi tất tưởi chạy đi mua cơm và hy vọng sẽ bán được nhiều tờ vé số và được cho tiền công đi mua cơm.

Lát sau, 2 em Chi, Thanh quay lại thì không thấy "dì Hà" ngồi ở băng ghế đá nữa. 2 em đi vào bên trong đại lý gas Bình Minh để tìm nhưng nhân viên đại lý gas cho biết ở đây không có ai tên Hà cả, cũng chẳng có ai yêu cầu mua cơm. Biết mình đã bị lừa, em Chi, Thanh bật khóc. Nhân dân quanh khu vực thấy vậy đã đưa 2 em đến công an phường trình báo sự việc.

Theo miêu tả của nhân viên đại lý gas Bình Minh và nạn nhân thì kẻ lừa đảo là một phụ nữ tuổi 35 đến 40, gương mặt tròn, dáng người lùn. Cơ quan công an kết luận đây là một vụ lừa đảo. Với 321 tờ vé số trị giá 3.210.000 đồng bị chiếm đoạt, quả là số tiền không nhỏ đối với 2 em bé bán vé số nghèo.

Theo Phương Thảo (CAND)