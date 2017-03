Lừa lấy xe máy của cô gái quen qua mạng

Ngày 17/7, Công an phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bùi Văn Dũng (33 tuổi, ở quận Cầu Giấy) và đang chuyển hồ sơ lên công an quận để giải quyết theo thẩm quyền.



Trước đó, chị Phương (trú tại Hạ Đình, quận Thanh Xuân) đã đến công an phường Điện Biên trình báo, qua Internet chị làm quen với một nam thanh niên. Sau nhiều lần chat, người này hẹn hò gặp mặt.



Đêm 7/7, chị Phương đến điểm hẹn tại vườn hoa Lênin và thấy thanh niên này đi taxi tới. Sau khi tự giới thiệu, anh ta tỏ vẻ lúng túng nói có món quà tặng nhân ngày đầu gặp mặt nhưng vì vội đã để quên ở nhà. Thanh niên này ngỏ ý mượn xe máy để về lấy quà và được chị Phương đồng ý.



Chờ mãi không thấy bạn quay lại, chị Phương về nhà lên Internet tìm nhưng anh này mất dạng.



Qua truy xét, cảnh sát đã làm rõ và bắt giữ Bùi Văn Dũng. Tại cơ quan điều tra, anh ta thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản. Chiếc xe tang vật cũng đã được thu hồi và trả cho người bị hại.



* Tên nạn nhân đã thay đổi







Theo N.Anh ( VNE)