Lừa mua bán chung cư... ảo

Tự giới thiệu có nhiều mối mua bán chung cư và đất biệt thự, ông Lê Quốc Hướng, SN 1953, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng thương mại 559 (trụ sở tại phố Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa) đã thu tiền của một số người.

Ngày 26-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Lê Quốc Hướng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, vị giám đốc này từng có 2 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sự việc bắt nguồn từ đơn thư của một số công dân gửi tới CQĐT CATP Hà Nội tố cáo ông Phạm Kim Khôi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 đã chiếm đoạt tiền đặt mua các lô đất biệt thự dự án Dương Nội và chung cư Mỹ Đình của họ.

Khi được mời đến CQĐT làm việc, ông Khôi tường trình, khoảng tháng 2-2008, ông Khôi gặp ông Lê Quốc Hướng và được biết ông Hướng có một số chỉ tiêu mua đất và nhà với giá ưu đãi thuộc dự án Dương Nội (do Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư) và nhà chung cư Mỹ Đình (do Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư). Ông Hướng nhờ ông Khôi tìm, giới thiệu những người có nhu cầu mua nhà và đất tại 2 dự án nêu trên.

Ngày 5-3-2008, ông Lê Quốc Hướng ký một văn bản thông báo trong đó có nội dung: “Công ty 559 căn cứ đơn đề nghị của Công ty 41 chấp thuận chuyển 30 căn chung cư cho Công ty 41 theo đơn giá Ban quản lý dự án Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Quốc phòng”.

Tin vào thông tin và cam kết mà ông Hướng đã đưa ra, ông Khôi đã tìm được một số cá nhân có nhu cầu mua bán nhà, đất ở 2 dự án Dương Nội và Mỹ Đình. Đối với những người có nhu cầu mua đất biệt thự dự án Dương Nội,sẽ phải nộp cho Công ty 41 tiền đặt cọc từ 500 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/lô, thời hạn ký hợp đồng mua đất vào quý III-2008.

Đối với những người có nhu cầu mua căn hộ chung cư Mỹ Đình, Công ty 41 nhận đặt cọc 250 triệu đồng/căn hộ, thời hạn ký hợp đồng trong quý III-2008. Tổng cộng, ông Khôi đã nhận số tiền đặt cọc của 36 cá nhân lên đến gần 15 tỷ đồng. Theo tường trình của ông Khôi, ông đã chuyển cho ông Lê Quốc Hướng hơn 12 tỷ đồng, và giữ lại 2,5 tỷ đồng sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty 41.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác minh tại Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường và Công ty Đầu tư và phát triển nhà, đô thị - Bộ Quốc phòng. Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường khẳng định chưa thực hiện việc liên doanh, liên kết sử dụng đại lý bán nhà, đất hoặc sử dụng chủ đầu tư thứ cấp tại dự án khu đô thị mới Dương Nội đối với bất cứ tập thể hay cá nhân nào.

Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Quốc phòng cũng cho biết: “Dự án khu đô thị mới Mỹ Đình, huyện Từ Liêm do công ty làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2001, quy hoạch dự án gồm 3 khu A, B, C, trong đó các nhà thuộc khu B, C đã xây dựng xong và bàn giao cho người mua đưa vào sử dụng; các nhà khu A hiện đang được xây dựng.

Quỹ nhà chung cư được bán cho các đối tượng là cán bộ, công nhân viên các cơ quan, đơn vị do thành phố phê duyệt danh sách, quân nhân, công nhân viên công tác trong quân đội do Bộ Quốc phòng phê duyệt. Công ty không có văn bản hoặc thỏa thuận gì về việc mua bán 30 căn hộ với Công ty 41 và Công ty 559 cũng như cá nhân các ông Phạm Kim Khôi, Lê Quốc Hướng”.

Tại cơ quan điều tra, ông Lê Quốc Hướng khai với số tiền nhận từ ông Khôi, ông đã đặt 2,8 tỷ đồng cho một cá nhân để mua đất biệt thự ở Dương Nội; gửi 1,5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty 559; trả nợ ngân hàng 5 tỷ đồng và sử dụng khoảng 2 tỷ đồng vào mục đích cá nhân. Vụ án đang được CQĐT CATP Hà Nội khai thác mở rộng.

Theo Minh Hà (ANTĐ)