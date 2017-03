Lừa mua bán thép để ‘mượn’ 500 triệu đồng

Theo cáo trạng, tháng 6-2011, Tính nhờ ông Trần Hữu Lợi (ngụ TP Bà Rịa) giới thiệu để mua đất. Thông qua đó Tính hay ghé nhà ông Lợi và giới thiệu mình tên Lê Công Thành Tín, giữ chức vụ cố vấn cấp cao của Công ty Thương mại XNK Thực phẩm Phú An Sinh (KCN Phú Mỹ 2), lương mỗi tháng 50 triệu đồng. Qua đó, Tính nói ông Lợi đang thực hiện hợp đồng mua bán thép với Vietsovpetro, trị giá 4,4 tỉ đồng nhưng còn thiếu 500 triệu đồng. Tính ngỏ ý mượn ông Lợi, hứa hoàn trả trong vòng một tuần cả gốc lẫn lãi, cho thêm ông Lợi 100 triệu đồng.

Do tin tưởng Tính, ông Lợi cho Tính mượn ba lần với tổng số tiền 500 triệu đồng. Để làm tin, Tính đưa cho ông Lợi một quyết định cấp đất ở TP Vũng Tàu do Công ty Phú An Sinh ký cho Tính theo phê duyệt của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hết thời hạn, Tính không trả tiền mà gửi cho ông Lợi một “thư xin lỗi”, hẹn ông Lợi đến cảng Vietsovpetro để trả lại tiền. Nhưng khi ông Lợi đến nơi thì không gặp Tính. Tính đã cắt liên lạc, bỏ trốn lên TP.HCM.

Trong khoảng thời gian bỏ trốn, Tính tiếp tục có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố Tính về hành vi lừa đảo 500 triệu đồng của ông Lợi. Tại phiên tòa sơ thẩm (tháng 3-2014), Tính thừa nhận hành vi phạm tội và bị tòa tuyên mức án 13 năm tù. Tuy nhiên, ở phiên xử phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã hủy bản án sơ thẩm với lý do Tính phủ nhận toàn bộ hành vi lừa ông Lợi. Tính cho rằng hai bản tường trình vụ việc viết từ trong trại giam không phải chữ viết của mình.

Quá trình điều tra lại đã xác định rõ việc ông Lợi có đưa tiền cho Tính. Việc giao nhận tiền có người làm chứng. Nhân chứng đối chất đã nhận ra Tính. Kết quả giám định trên các giấy tờ đều thể hiện là chữ viết của Tính. Từ những lý do trên, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Tính về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TRÙNG KHÁNH