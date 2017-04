Lừa ngân hàng, người nước ngoài lãnh án

Tháng 11-2007, bị cáo dùng passport giả nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), đến TP.HCM mở tài khoản tại Ngân hàng Phát triển đầu tư Việt Nam. Sau đó, đồng bọn của bị cáo bên Campuchia yêu cầu bị cáo rút 50 ngàn euro mang sang Campuchia giao lại để hưởng hoa hồng 1.500 USD. Tháng 12-2007, bị cáo quay lại TP.HCM với một passport giả khác và đang thực hiện giao dịch rút 79 ngàn euro tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh quận 10 thì bị công an bắt.

Theo tòa, thủ đoạn của bị cáo và đồng bọn là dùng passport giả, đánh cắp nhân thân, đồng thời giả mạo chữ ký của chủ tài khoản khác rồi làm lệnh chuyển tiền giả. Một ngân hàng tại Pháp đã bị lừa và chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam để bị cáo cùng đồng bọn chiếm đoạt. Sau đó, ngân hàng ở Pháp phát hiện mất tiền và nhờ Công an TP.HCM điều tra. Do bị cáo phạm tội tại TP.HCM nên thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tố tụng TP.HCM. Trong vụ này, bị cáo chỉ tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức nhưng do số tiền chiếm đoạt lớn (hơn một tỷ đồng) nên tòa tuyên án như trên.